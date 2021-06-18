Нападение из засады: ДТП с участием полицейской машины в Петербурге

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В Курортном районе Санкт-Петербурга на Зеленогорском шоссе водитель каблучка «Фиат» не смог предугадать маневр патрульной «Тойоты Камри». В результате столкновения, фургон оказался на боку.
По предварительным данным, виновным в ДТП признан 30-летний мужчина, сидевший за рулем "Фиата", поскольку не предоставил преимущество в движении автомобилю, двигающемуся с включенными спецсигналами.
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Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только у б е д и в ш и с ь, что им уступают дорогу.
Хотя...
3.3. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
А как же про то, что воспользоваться своим преимуществом могут только убедившись, что их пропускают? Фиатоводу штраф максимум, если у них там еще и пищалка была включена. А так по зеркалам шустрым гайцам надо было смотреть, по зеркалам и не шпарить на разворот. А вдруг там нах самолет на экстренную посадку заходил?)) Представляю.. гаишники своим звонят, говорят.. "нас самолет подбил" :))