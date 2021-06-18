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Нападение из засады: ДТП с участием полицейской машины в Петербурге

Нападение из засады: ДТП с участием полицейской машины в Петербурге (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 июня 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   полицейский автомобиль   спецсигнал   
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В Курортном районе Санкт-Петербурга на Зеленогорском шоссе водитель каблучка «Фиат» не смог предугадать маневр патрульной «Тойоты Камри». В результате столкновения, фургон оказался на боку.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   полицейский автомобиль   спецсигнал   
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9  комментариев
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17k
babuby 3 часа назад
Преимущество, ага. А как-же "...Начинать движение, не убедившись в безопасности ..."?
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8k
DumDum 6 минут назад
3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам п р и у с л о в и и о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только у б е д и в ш и с ь, что им уступают дорогу.
Хотя...
3.3. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
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8k
DumDum 8 минут назад
Чукча - хороший охотник, однако!
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191
AlD 15 минут назад
Ментов вызывать будем или на месте решим???
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55
Demyen S 22 минуты назад
..Вот козлины.. Больше и сказать нечего.
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416
Павел Сергиевский 24 минуты назад
Охренеть. От начала их маневра до столкновения - 3 секунды. Фиату уходить некуда - на встречке машина. Он пытался уклониться...
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9k
Атеист 49 минут назад
"поскольку не предоставил преимущество в движении автомобилю, двигающемуся с включенными спецсигналами."
А как же про то, что воспользоваться своим преимуществом могут только убедившись, что их пропускают? Фиатоводу штраф максимум, если у них там еще и пищалка была включена. А так по зеркалам шустрым гайцам надо было смотреть, по зеркалам и не шпарить на разворот. А вдруг там нах самолет на экстренную посадку заходил?)) Представляю.. гаишники своим звонят, говорят.. "нас самолет подбил" :))
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40k
Элек Мек Час назад
Водитель каблучка виноват??? Ну ну....
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9k
harlamov 3 часа назад
Менты как специально его выцеливали)
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