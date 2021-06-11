Безумный доставщик еды на скоростном моноколёсе

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В Санкт-Петербурге заметили бесстрашного курьера на моноколесе, который двигался по проезжей части. Парень с жёлтым рюкзаком так торопился, что с легкостью обгонял автомобили на скорости свыше 60 км/ч.
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Но вот жалко водителя, который шарахнет такого идиота, ведь именно этому водителю потом еще и сидеть...