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Безумный доставщик еды на скоростном моноколёсе

Безумный доставщик еды на скоростном моноколёсе (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 12:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   доставка еды   доставщик   курьер   моноколесо   скорость   
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В Санкт-Петербурге заметили бесстрашного курьера на моноколесе, который двигался по проезжей части. Парень с жёлтым рюкзаком так торопился, что с легкостью обгонял автомобили на скорости свыше 60 км/ч.

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Метки: авто   видео   доставка еды   доставщик   курьер   моноколесо   скорость   
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17  комментариев
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9k
Kostick 2 часа назад
донор, и претендент на премию дарвина.
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5k
Pravednik84 4 минуты назад
Почитал я тут комменты - а что не так? Вроде аккуратно едет, дорожную ситуацию контролирует, резкие автомобильные манёвры на мосту конечно могут быть, но они редки... Всё норм. Я бы так не рискнул (ну не умею я на моноколесе), да и не знаю его ТТХ в плане манёвренности и торможения, но то я не знаю, а он знает.
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65
TORNADO 7 минут назад
моно мозг на моно колесе
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26k
Jackson-Motor 14 минут назад
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10k
Голос Вселенной Полчаса назад
Каждый по-своему добывает для себя свою порцию адреналина...
Но вот жалко водителя, который шарахнет такого идиота, ведь именно этому водителю потом еще и сидеть...
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10k
ЕвгенийДончак 36 минут назад
Думаю, что к осени его уже не будет...
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10k
котегRUS 47 минут назад
камикадзе
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66k
Пётровыч Час назад
Дебил снял ограничитель. Одна ошибка и клиент не получит пиццу.
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437
manul74 Пётровыч 40 минут назад
ну почему.... просто мяса будет больше )
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5k
Ruk Час назад
скотина! сам сдохнет и ладно, то попротит нервы и машины нормальным людям
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562
a_komolow Час назад
Спешка нужна только в трёх случаях!
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5k
Чётенький Час назад
Лютая доставка
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7k
Алеksей 2 часа назад
я хоть и не мотоциклист, но не люблю слово "хрустик" в отношении них, а вот это и есть настоящий и сочный хрустик
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437
manul74 Алеksей 40 минут назад
даже не хруст.. это фарш
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