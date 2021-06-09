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Потрясающий детский электрический Lamborghini Sian, созданный вручную из дерева

Потрясающий детский электрический Lamborghini Sian, созданный вручную из дерева (2 фото + 3 видео)

Автор:
09 июня 2021 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: lamborghini   авто   автомир   видео   деревянный автомобиль   детский автомобиль   своими рукам   
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Автор канала ND - Woodworking Art из Вьетнама построил полностью функциональный, полностью электрический Lamborghini Sian Roadster из дерева для своего маленького сына. И малыш уже даже не был впечатлен!

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Метки: lamborghini   авто   автомир   видео   деревянный автомобиль   детский автомобиль   своими рукам   
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