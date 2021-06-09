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Автор канала ND - Woodworking Art из Вьетнама построил полностью функциональный, полностью электрический Lamborghini Sian Roadster из дерева для своего маленького сына. И малыш уже даже не был впечатлен!
Внимание к деталям и мастерство плотника просто ошеломляют! В видеороликах подробно рассказывается о проекте, а главное, показано, как создать реплику от А до Я. Вдруг кто-то еще захочет сделать подарок своему сыну… или себе.
Почти все элементы экстерьера и интерьера выполнены из дерева, исключение составляет лишь трансмиссия, которая похожа на ту, что применяется на картах. В движение автомобиль приводится маленьким электромотором, который не дает сильно разогнаться.
Что интересно, у самоделки есть даже примитивный тормоз, электропроводка, руль, стекло и панель приборов. Двери автоматически поднимаются и опускаются, на деревянных дисках есть подобие шин, диодная светотехника включается с брелока, имеются даже указатели поворота.
В ролике автор тестирует свое транспортное средство и едет по улицам, чем вызывает неподдельный интерес со стороны взрослых и детей. Выглядит машина поразительно, и как оказалось, это не единственная работа такого рода: на канале плотника есть видео по созданию игрушечных копий Bugatti Chiron и BMW 328 Hommage.
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