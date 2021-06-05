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Сколько стоит обслуживание авто в США

Сколько стоит обслуживание авто в США (3 фото)

Автор:
05 июня 2021 04:29
Сообщество : Автомир
Метки: авто   обслуживание   сколько стоит   сша   
936
3
Рассказ жителя США сколько стоит обслуживание автомобиля в Штатах:
Всем привет, решил поделится небольшим рассказом о нюансах автомобильной жизни Америки. Я перебрался в США в 2018 году в возрасте 36 лет. Живя в России обходился без автомобиля так как не позволял доход да и не люблю я автомобили от слова совсем. Водить ненавижу, обслуживать и стараюсь держаться от них подальше.

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Метки: авто   обслуживание   сколько стоит   сша   
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−46
arcush 2 часа назад
Москва, новостройка. Хотел повесить гардины, надо пробить 12 отверстий в бетоне. 20 звонков - от 300 рублей до 500 за отверстие!!! Пришлось купить перфоратор. В сравнении с Москвой штатники - малые дети!
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10k
El Niño 18 минут назад
Я так понял из текста, что поехал менять масло в двигателе, а в заказе все что угодно, только не это.

И опять не понял: за 100 долларов он сделал все технические работы с инструментом? И масло купил, и свечи, и охлаждающую жидкость?
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4k
livaneth 38 минут назад
Ну, собственно вот по этому ты и купил Jeep Liberty 2006г, 3.7 anniversary 65 edition за 3200$ с пробегом 98.000 миль. Не ржавый, не битый, не порванный, не заколхоженный.
А в японии такие-же, и тоже в идеальном состоянии можно и вообще на свалке брать. Самовывозом.
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208
Feropont Час назад
<<<<<<<<
Для примера приведу чек, который мне выдали при замене масла.
>>>>>>>

Афтерь, чо за х*е*р*н*ю ты здесь написал?
Это не чек за замену масла.
Это какой то, непонятно какой чек за углублённое обслуживание.
И ещё, афтерь, здеся есть жители США, кто регулярно обслуживает автомобили.
Так вот, замена масла в Pep Boys обойдётся около $40-$60 с ротацией колёс, добавлением всех жидкостей и инспекцией всей машины.
Замену антифриза, очистку форсуной, замену ремня и замену масла в раздатке без согласия владельца проводить не будет.
Замена масла в диференциале это вообще что то за гранью вообразимого.
Что то ты, афтерь, горбатого лепишь.
А воздух в колёсах с зимнего на летний те не меняли?
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4k
newegg 2 часа назад
Да, США дорогая страна, где хорошо оплачивается труд.
Теперь пусть автор расскажет, сколько ему надо вкалывать чтоб заработать эти самые $1000. Полагаю что 2-3 дня, а то и меньше.
В остальном, замена масла, антифриза, тормозов - на столько простые операции, что делать их на станцию ездит либо богатый буратино, либо безрукий или пенсионер.
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1k
Росомаха 2 часа назад
Вот где надо было мне работать автослесарем, а не у нас в Мухосранске , за сраные 750 р. нормочас... Где работа по замене масла стоит 250 р.
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65k
Каракули 3 часа назад
Канада.. Я каждые 4 года беру новые машины в лизинг.. В Месяц на каждую плачу по 500 $.. потом пишу на корпоративные расходы.. Никаких расходов на сервис.. Надеюсь у вас также..
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2k
Denis 3 часа назад
Нищеброд, он и в Америке - нищеброд!
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4k
RomaXz 5 часов назад
Я привожу машину раз в год, плачу 264 за техосмотр и Major service и катаюсь спокойно до следующего года :)
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4k
Иван 5 часов назад
Только если после всех этих манипуляций, например, отрыгнёт движок, они его будут чинить бесплатно, по гарантии. Даже если не их вина, дешевле починить, чем судиться.
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−68
v-50 5 часов назад
ну прям ооочень дорого! сразу видно "автолюбителя" дилетанта, в РФ цены ни чем не ниже, только у нас в РФ еще за л.с. ты раскошелишься за дорожные пошлины, и налог с покупки бенза, и бенз по конской цене, и еще пока доедешь из точки "А" в точку "Б" на кучу бабла можешь попасть по дороге
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
$110 в час за работу - не смешите мои тапочки.
Это человек еще с сантехниками не встречался.
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1k
Александр Сергеевич 5 часов назад
Бред какой-то!
А в России всё бесплатно делают?
Одна только парковка в 15.000 рублей в месяц обходится! + Бензин+ налоги и другие расходы.
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1k
Eugene 5 часов назад
Непонел в чем проблема.
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