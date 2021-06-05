Сколько стоит обслуживание авто в США

Было у меня в жизни 2 машины: ОКА и ВАЗ 2115. Когда продавал: каждый раз с радостью пересаживался на автобус. Даже когда машина была, на работу ездил на общественном транспорте или велике.

Но в США такая тема не прокатывает. Общественного транспорта там где я живу нет, добираться до всего далеко: без машины тут вообще не вариант, да еще с 2мя детьми.



По приезду был куплет Jeep Liberty 2006г, 3.7 anniversary 65 edition за 3200$ с пробегом 98.000 миль. Отличная машина до сих пор на ней ездит супруга.



Теперь про обслуживание:) Ручная работа в Америке стоит ОЧЕНЬ дорого. Найти дешевый сервис не получится скорее всего - может только если где в гетто, но поверьте там можно остаться без машины и денег.



Обычно все выбирают сервис поближе, чтобы можно было кинуть машину и дойти до дома/работы пешком. Такси стоит минимум 20$ за посадку. Да и разницы в цене работы все равно не будет.

80-90% процентов сервисов не разрешат вам ставить запчасти, купленные не у них. Либо плати за ремонт и запчасти - либо до свидания. А разница у них и в магазине (не говоря про амазон!) может достигать 50%. Можно найти где поставят, но без гарантий, претензий и туда еще ехать надо будет.



Теперь по ценам. Для примера приведу чек, который мне выдали при замене масла. Это просто ТО которое мне рекомендовано производителем на моем пробеге:

1. свечи зажигания 7,62$ за штуку - 6 штук

1.1 работа по замене 162,50$

2. чистка инжектора (этого в сервисной книжке нет) - 50$

2.1 работа 50,60$

3. Замена охлаждающей жидкости 89,95$

3.1 Работа 50,60$

4. Замена масла в раздатке 89,95$

4.1 Работа 50.60$

5. Замена масла в заднем дифференциале 89,95$

5.1 Работа 50,60$

6. Ремень генератора 49,95

6.1 Работа 55.00$