Сколько стоит обслуживание авто в США

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Рассказ жителя США сколько стоит обслуживание автомобиля в Штатах:
Всем привет, решил поделится небольшим рассказом о нюансах автомобильной жизни Америки. Я перебрался в США в 2018 году в возрасте 36 лет. Живя в России обходился без автомобиля так как не позволял доход да и не люблю я автомобили от слова совсем. Водить ненавижу, обслуживать и стараюсь держаться от них подальше.
Всем привет, решил поделится небольшим рассказом о нюансах автомобильной жизни Америки. Я перебрался в США в 2018 году в возрасте 36 лет. Живя в России обходился без автомобиля так как не позволял доход да и не люблю я автомобили от слова совсем. Водить ненавижу, обслуживать и стараюсь держаться от них подальше.
Было у меня в жизни 2 машины: ОКА и ВАЗ 2115. Когда продавал: каждый раз с радостью пересаживался на автобус. Даже когда машина была, на работу ездил на общественном транспорте или велике.
Но в США такая тема не прокатывает. Общественного транспорта там где я живу нет, добираться до всего далеко: без машины тут вообще не вариант, да еще с 2мя детьми.
По приезду был куплет Jeep Liberty 2006г, 3.7 anniversary 65 edition за 3200$ с пробегом 98.000 миль. Отличная машина до сих пор на ней ездит супруга.
Теперь про обслуживание:) Ручная работа в Америке стоит ОЧЕНЬ дорого. Найти дешевый сервис не получится скорее всего - может только если где в гетто, но поверьте там можно остаться без машины и денег.
Обычно все выбирают сервис поближе, чтобы можно было кинуть машину и дойти до дома/работы пешком. Такси стоит минимум 20$ за посадку. Да и разницы в цене работы все равно не будет.
80-90% процентов сервисов не разрешат вам ставить запчасти, купленные не у них. Либо плати за ремонт и запчасти - либо до свидания. А разница у них и в магазине (не говоря про амазон!) может достигать 50%. Можно найти где поставят, но без гарантий, претензий и туда еще ехать надо будет.
Теперь по ценам. Для примера приведу чек, который мне выдали при замене масла. Это просто ТО которое мне рекомендовано производителем на моем пробеге:
1. свечи зажигания 7,62$ за штуку - 6 штук
1.1 работа по замене 162,50$
2. чистка инжектора (этого в сервисной книжке нет) - 50$
2.1 работа 50,60$
3. Замена охлаждающей жидкости 89,95$
3.1 Работа 50,60$
4. Замена масла в раздатке 89,95$
4.1 Работа 50.60$
5. Замена масла в заднем дифференциале 89,95$
5.1 Работа 50,60$
6. Ремень генератора 49,95
6.1 Работа 55.00$
Но в США такая тема не прокатывает. Общественного транспорта там где я живу нет, добираться до всего далеко: без машины тут вообще не вариант, да еще с 2мя детьми.
По приезду был куплет Jeep Liberty 2006г, 3.7 anniversary 65 edition за 3200$ с пробегом 98.000 миль. Отличная машина до сих пор на ней ездит супруга.
Теперь про обслуживание:) Ручная работа в Америке стоит ОЧЕНЬ дорого. Найти дешевый сервис не получится скорее всего - может только если где в гетто, но поверьте там можно остаться без машины и денег.
Обычно все выбирают сервис поближе, чтобы можно было кинуть машину и дойти до дома/работы пешком. Такси стоит минимум 20$ за посадку. Да и разницы в цене работы все равно не будет.
80-90% процентов сервисов не разрешат вам ставить запчасти, купленные не у них. Либо плати за ремонт и запчасти - либо до свидания. А разница у них и в магазине (не говоря про амазон!) может достигать 50%. Можно найти где поставят, но без гарантий, претензий и туда еще ехать надо будет.
Теперь по ценам. Для примера приведу чек, который мне выдали при замене масла. Это просто ТО которое мне рекомендовано производителем на моем пробеге:
1. свечи зажигания 7,62$ за штуку - 6 штук
1.1 работа по замене 162,50$
2. чистка инжектора (этого в сервисной книжке нет) - 50$
2.1 работа 50,60$
3. Замена охлаждающей жидкости 89,95$
3.1 Работа 50,60$
4. Замена масла в раздатке 89,95$
4.1 Работа 50.60$
5. Замена масла в заднем дифференциале 89,95$
5.1 Работа 50,60$
6. Ремень генератора 49,95
6.1 Работа 55.00$
Еще 5 баксов за утилизацию и 15 за непонятные расходники.
Итого ТО на 125.000 миль - 933,86$
В итоге я сделал все сам с помощью ютуба и проклятий. Все эти работы с запчастями и инструментами, которые мне пришлось купить обошлись мне около 100$.
Еще примеры цен:
Форд Фиеста 1,6 замена ремня генератора: 200$
Jeep замена колодок и дисков 300$
Фиеста замена ремня грм 700$ (это без учета например помпы, роликов, ремня генератора)
И ещё не учтена стоимость страховки.
Итого ТО на 125.000 миль - 933,86$
В итоге я сделал все сам с помощью ютуба и проклятий. Все эти работы с запчастями и инструментами, которые мне пришлось купить обошлись мне около 100$.
Еще примеры цен:
Форд Фиеста 1,6 замена ремня генератора: 200$
Jeep замена колодок и дисков 300$
Фиеста замена ремня грм 700$ (это без учета например помпы, роликов, ремня генератора)
И ещё не учтена стоимость страховки.
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Метки: авто обслуживание сколько стоит сша
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И опять не понял: за 100 долларов он сделал все технические работы с инструментом? И масло купил, и свечи, и охлаждающую жидкость?
А в японии такие-же, и тоже в идеальном состоянии можно и вообще на свалке брать. Самовывозом.
Для примера приведу чек, который мне выдали при замене масла.
>>>>>>>
Афтерь, чо за х*е*р*н*ю ты здесь написал?
Это не чек за замену масла.
Это какой то, непонятно какой чек за углублённое обслуживание.
И ещё, афтерь, здеся есть жители США, кто регулярно обслуживает автомобили.
Так вот, замена масла в Pep Boys обойдётся около $40-$60 с ротацией колёс, добавлением всех жидкостей и инспекцией всей машины.
Замену антифриза, очистку форсуной, замену ремня и замену масла в раздатке без согласия владельца проводить не будет.
Замена масла в диференциале это вообще что то за гранью вообразимого.
Что то ты, афтерь, горбатого лепишь.
А воздух в колёсах с зимнего на летний те не меняли?
Теперь пусть автор расскажет, сколько ему надо вкалывать чтоб заработать эти самые $1000. Полагаю что 2-3 дня, а то и меньше.
В остальном, замена масла, антифриза, тормозов - на столько простые операции, что делать их на станцию ездит либо богатый буратино, либо безрукий или пенсионер.
Это человек еще с сантехниками не встречался.
А в России всё бесплатно делают?
Одна только парковка в 15.000 рублей в месяц обходится! + Бензин+ налоги и другие расходы.