Один из старейших дилеров Cadillac прекращает работу. Посмотрите, в какой обстановке они продавали автомобили

Один из старейших дилеров Cadillac в мире, автомобильный центр Brown Brothers Cadillac, расположенный в Луисвилле, штат Кентукки, объявил о закрытии после более чем 75 лет работы! Автоцентр впечатлял своих клиентов интерьерами, напоминающими роскошный особняк.
Местное дилерство Cadillac было создано в конце 30-х годов прошлого века братьями Моррисом и Оруэллом Браунами и первоначально называлось West Broadway Motors.
С 1989 года автоцентр даже носил почетное звание Cadillac Hall of Fame Master Dealer. Однако недавно на официальной странице предприятия на Facebook появилось сообщение о том, что последним днем его работы в качестве дилерского центра Cadillac станет 15 февраля 2021 года.
«Мы хотели бы поблагодарить наших постоянных клиентов и сотрудников за их поддержку на протяжении более чем 75 лет».
Причина прекращения деятельности дилерского салона Cadillac не уточняется.
С 1989 года автоцентр даже носил почетное звание Cadillac Hall of Fame Master Dealer. Однако недавно на официальной странице предприятия на Facebook появилось сообщение о том, что последним днем его работы в качестве дилерского центра Cadillac станет 15 февраля 2021 года.
«Мы хотели бы поблагодарить наших постоянных клиентов и сотрудников за их поддержку на протяжении более чем 75 лет».
Причина прекращения деятельности дилерского салона Cadillac не уточняется.
Вполне возможно, что Brown Brothers Cadillac воспользовались предлагаемой General Motors компенсацией за отказ от переоборудования для продажи электромобилей.
Осенью прошлого года концерн General Motors уведомил дилеров о необходимости начала подготовки к «электрической» реорганизации.
Она подразумевает инвестиции в закупку нового оборудования, установку зарядных станций и переобучение персонала. В качестве варианта General Motors предложил дилерам отказаться от продажи автомобилей марки Cadillac и получить за это компенсацию. На это согласились около 17% представителей бренда в США.
Осенью прошлого года концерн General Motors уведомил дилеров о необходимости начала подготовки к «электрической» реорганизации.
Она подразумевает инвестиции в закупку нового оборудования, установку зарядных станций и переобучение персонала. В качестве варианта General Motors предложил дилерам отказаться от продажи автомобилей марки Cadillac и получить за это компенсацию. На это согласились около 17% представителей бренда в США.
Авторский пост
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Интересный салон по продаже, тем более подходит для данного производителя, считавшегося весьма престижным в своё время.
PS про нынешнее качество знаю, откатал лет пять назад, матерился как мог.