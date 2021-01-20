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Сообщество Автомир 7256 постов • 689 подписчиков подписаться
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Один из старейших дилеров Cadillac прекращает работу. Посмотрите, в какой обстановке они продавали автомобили

Один из старейших дилеров Cadillac прекращает работу. Посмотрите, в какой обстановке они продавали автомобили (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: cadillac   авто   автодилер   автомир   автомобили   автосалон   сша   
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Один из старейших дилеров Cadillac в мире, автомобильный центр Brown Brothers Cadillac, расположенный в Луисвилле, штат Кентукки, объявил о закрытии после более чем 75 лет работы! Автоцентр впечатлял своих клиентов интерьерами, напоминающими роскошный особняк.

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Метки: cadillac   авто   автодилер   автомир   автомобили   автосалон   сша   
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Andrey Час назад
Брехня, это личный автосалон Путина в его дворце
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Гёз Уленшпигель Час назад
Один из старейших дилеров Cadillac прекращает работу. Посмотрите, в какой обстановке они продавали автомобили
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715
Максим 2 часа назад
Вообще грустно, всё уходит в интернет. В покупке машины нет больше какого-то шарма. Не будет общения, попытки выяснить достоинства и недостатки. Всё заменили отзывы на профильных сайтах, одноразовые машины, которые покупают на период данной гарантии и клик в интернете на выбранной модели однотипных автомобилей.
Интересный салон по продаже, тем более подходит для данного производителя, считавшегося весьма престижным в своё время.
PS про нынешнее качество знаю, откатал лет пять назад, матерился как мог.
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