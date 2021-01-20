Один из старейших дилеров Cadillac прекращает работу. Посмотрите, в какой обстановке они продавали автомобили

Местное дилерство Cadillac было создано в конце 30-х годов прошлого века братьями Моррисом и Оруэллом Браунами и первоначально называлось West Broadway Motors.



С 1989 года автоцентр даже носил почетное звание Cadillac Hall of Fame Master Dealer. Однако недавно на официальной странице предприятия на Facebook появилось сообщение о том, что последним днем его работы в качестве дилерского центра Cadillac станет 15 февраля 2021 года.



«Мы хотели бы поблагодарить наших постоянных клиентов и сотрудников за их поддержку на протяжении более чем 75 лет».



Причина прекращения деятельности дилерского салона Cadillac не уточняется.