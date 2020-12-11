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Машина, которую любят: как выглядит легендарная "шестерка" 1985 года

Машина, которую любят: как выглядит легендарная "шестерка" 1985 года (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 08:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   восторг   идеальное состояние   красота   машина   транспорт СССР   шестерка   
1992
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Автор видео не смог не снять на камеру старое авто, которое выглядит так, будто только сейчас сошло с конвейера. Между тем, машина проехала больше 300 тысяч километров!

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Метки: авто   видео   восторг   идеальное состояние   красота   машина   транспорт СССР   шестерка   
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9  комментариев
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9k
net 59 минут назад
машинка надежная наверное. раз 40 лет без доработок выпускалась )) но вот насчет все любят..... помните такие ведра как форд сиера, опель рекорд. вот они настолько были круты по сравнению с нашими вазами, что на них как на бентли ездили. вот этот показатель. когда ведро на десять голов выше "автомобиля"
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11k
Kazanzaki 9 минут назад
Чтоб любить ВАЗовскую классику надо стараться не ездить на других автомобилях. Стоит хоть один раз прокатиться на любой иномарке и сразу любовь испаряется. Начинаешь понимать всю неказистость и отсталость этой древней конструкции. Становится трудно заставить себя залазить в эту лохань и пытаться на ней ездить.
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322
OG 12 минут назад
Не верю, врёт
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26k
a.fey 22 минуты назад
Машинка не столько надежная, сколько простая. Надо периодически что-то менять, в отличии от большинства современных машин. Но, в отличии от современных машин, все это можно делать самому, в отличии от современных машин. Менял крестовины, втулки маятникового рычага, успокоитель цепи. Все это легко и непринужденно. А в современных машинах ни успокоителя, ни маятникового рычага. И крестовины не часто встречаются.
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25k
Aqueronte Полчаса назад
Вот достижение, ездить на одной той же машине 40 лет. Будем честны, надёжность автомобиля и его комфортабельность вещи разные. И шестёрка не отличается ни комфортом ни какой то особой грузоподьемностью, проходимостью или чем-то похожим. Обычный небольшой седанчик который ездит.
Моя первая машина это ваз 5ка, синего цвета, брал у родственников, ухоженный автомобиль, хозяин денег не жалел но к 5 летнему порогу очень много запчастей уже неродные. За год эксплуатации я намучался с этой машиной, и ломается неожиданно и запчасти каталожные бракованные или не подходят. Да чинить в любом сервисе, по факту с этой машиной я был знаком со всеми сервисами в округе, потому что постоянно что-то ломалось и я объезжал все сервисы чтобы починить без ожидания, где не было большой очереди.
Напомню, машине 5 лет, пробег 55тыс примерно. Особого удовольствия от вождения этого ужаса я не испытывал, брал для опыта вождения. Когда я её продал, через год, взял Хонду из салона, и тогда я на себе понял что значит автомобиль для людей, комфорт, тишина, приемистость, куча плюшек в салоне для удобства. Багажник закрывается.
По факту я накатал на ней 5 лет и 60 тыс км, за это время была одна серьёзная поломка- от соли проржавел провод, питающей кондиционер, ремонт у дилера мне обошёлся в 100р.
Сейчас я накатал 5 лет на Киа, из поломок, 2 раза ломались датчики парковки, почему то оба спереди, сцуко, в автовазе их ставить назад только на Весте начали а у меня спереди штатные и сзади.
Поэтому держаться за такой автомобиль, сделанный не для людей я не вижу смысла, он ужасен, неудобен и всем своим видом показывает как инженерам было наплевать на покупателей, и так очереди были, купят что есть.
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25
Buba_kastorkin 40 минут назад
Шестерка,с двигателем от трёшки...это ж песня была,а не машина в начале девяностых.
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615
Eddilyk 57 минут назад
Для тех лет хорошая машинка была.
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1k
Radugananebe Час назад
Да и хозяин молодец. Для своего возраста выглядит очень хорошо.
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5k
Pravednik84 Radugananebe Час назад
Кто из них?
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