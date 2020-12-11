Машина, которую любят: как выглядит легендарная "шестерка" 1985 года

Машину надо любить! Хозяин этой "шестерки", похоже, не просто любит свою "ласточку", а буквально обожает - настолько идеально авто выглядит и снаружи, и внутри. Родная краска, ни следа ржавчины или грязи. А под капотом так чисто, будто машина только что приехала из автосалона. К слову, она усердно эксплуатируется и, по словам хозяина, "пошла уже на третий круг".