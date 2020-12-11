Машина, которую любят: как выглядит легендарная "шестерка" 1985 года

Автор видео не смог не снять на камеру старое авто, которое выглядит так, будто только сейчас сошло с конвейера. Между тем, машина проехала больше 300 тысяч километров!
Машину надо любить! Хозяин этой "шестерки", похоже, не просто любит свою "ласточку", а буквально обожает - настолько идеально авто выглядит и снаружи, и внутри. Родная краска, ни следа ржавчины или грязи. А под капотом так чисто, будто машина только что приехала из автосалона. К слову, она усердно эксплуатируется и, по словам хозяина, "пошла уже на третий круг".
А вот и хозяин этой чудо-машины! Мужчине 82 года, он до сих пор водит. В конце ролика он рассказал, чем моет авто, чтобы содержать его в идеальном состоянии.
И хотя некоторые интернет-пользователи заявили, что все это ложь (дескать, не может так выглядеть нутро авто, которое прошло 300 тысяч километров), другие сознались, что испытали непреодолимое желание сей же час помыть свою машинку.
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Моя первая машина это ваз 5ка, синего цвета, брал у родственников, ухоженный автомобиль, хозяин денег не жалел но к 5 летнему порогу очень много запчастей уже неродные. За год эксплуатации я намучался с этой машиной, и ломается неожиданно и запчасти каталожные бракованные или не подходят. Да чинить в любом сервисе, по факту с этой машиной я был знаком со всеми сервисами в округе, потому что постоянно что-то ломалось и я объезжал все сервисы чтобы починить без ожидания, где не было большой очереди.
Напомню, машине 5 лет, пробег 55тыс примерно. Особого удовольствия от вождения этого ужаса я не испытывал, брал для опыта вождения. Когда я её продал, через год, взял Хонду из салона, и тогда я на себе понял что значит автомобиль для людей, комфорт, тишина, приемистость, куча плюшек в салоне для удобства. Багажник закрывается.
По факту я накатал на ней 5 лет и 60 тыс км, за это время была одна серьёзная поломка- от соли проржавел провод, питающей кондиционер, ремонт у дилера мне обошёлся в 100р.
Сейчас я накатал 5 лет на Киа, из поломок, 2 раза ломались датчики парковки, почему то оба спереди, сцуко, в автовазе их ставить назад только на Весте начали а у меня спереди штатные и сзади.
Поэтому держаться за такой автомобиль, сделанный не для людей я не вижу смысла, он ужасен, неудобен и всем своим видом показывает как инженерам было наплевать на покупателей, и так очереди были, купят что есть.