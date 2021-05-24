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На голубом газу

На голубом газу (1 фото)

Автор:
24 мая 2021 13:16
Метки: авто   автовладельцы   бензин   газ   газобаллонное оборудование   экономия   
1271
1
Не смогли далеко уехать те, кто понадеялся, что переход на газомоторное топливо позволит сэкономить деньги в эпоху резкого роста цен на бензин.
Долгое время в нашей стране считалось выгодно установить газобаллонное оборудование (ГБО) на личный автомобиль. Как же! Выходила приличная экономия на топливе - в среднем до трети, а то и половины ежемесячных расходов.

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Метки: авто   автовладельцы   бензин   газ   газобаллонное оборудование   экономия   
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16  комментариев
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33k
Гёз Уленшпигель 9 минут назад
Тоже об этом думал. Потом послал всех на х.у.й ( в первую очередь п.и.з.д.о.б.о.л.ь.ц.е.в от установки газа) и купил новый дизель!
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1k
Odynokiy_dyx 2 часа назад
А причем тут штрафы?
Парковка это отдельная тема -бизнесс по сути.
Но! Обгоны по встречке, через сплошные, под закрытый поворот, 5 тыс штрафа! Возможно убитая чья то жизнь стоит 5 тыс! Лихачи в городе под 150 - камера и 5 тыс! А если вдруг что - получает это чучело 4 года колонии поселения! сидит доски режет, еще и специальность получает, через 2 по УДО выходит сидит во дворе перед родственниками. чьего ребенка, жену, отца, родителей, сестер, братьев забрал и он сцука чист! Сделать ему ничего нельзя.
Штрафа за нарушения которые могут привести к смертельному ДТП на десятикратно повышать, чтобы и мысли не было нарушить. А нарушил бери кредит - продавай авто и ходи пешком. В этом государстве по другому народ не научить. У меня в городе за 2 мес 3 смертельных ДТП на зебре с детьми. Знаете достало и я за Жесточайшие карательные меры. кто не согласен сначала реши оцениваешь ты жизнь своих родных в 5 тыс штрафа и 4 года тюрьмы.
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2k
Николай 3 часа назад
уже полгода езжу на лифе, это просто праздник какой-то!
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582
Добрыня 3 часа назад
Откуда 46%. 3 рубля подорожал пропан/бутановая смесь.
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10k
Михалыч 4 часа назад
Автору заголовки "Уральские пельмени" пишут?
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Карл 4 часа назад
Выгодно только если в три смены тачка крутится. Все остальные варианты- только доп. гемор
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−23
Лучший Друг 5 часов назад
Автор видит разницу между метаном и пропаном?

Газ растёт в цене в сезон каждый год, в прошлом из-за пандемии наверное спрос был меньше. Но что-то не помню таких низких цен. Ну ничего, скоро и бензин подтянется.

А самое интересное - метан сетевой стоит 4 руб \куб, а на автозаправках уже под 20.
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