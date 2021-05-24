На голубом газу

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ВОТ ТЕБЕ И ЮРЬЕВ ДЕНЬ…Если в 2020 году летом пропан-бутан отпускали по 14-19 рублей за литр, то спустя почти год цена выросла до 25-33 рублей (в зависимости от региона продажи). А ведь по правилам (правда, негласным) цена литра газа не должна быть больше половины стоимости литра самого дешевого бензина. Учитывая, что газ при сгорании в автомобиле расходуется не так, как бензин (а в большем объеме), то по деньгам на сотню километров теперь на газ вы потратите чуть меньше, чем на бензин. Или чуть больше. И зачем, получается, нести затраты на переоборудование автомобиля под газ, если экономии выйдет на три копейки и эти траты окупятся через 100 лет?..Вообще всеми правдами и неправдами заманить людей на какое-нибудь «выгодное дельце», а потом с особым цинизмом кинуть - это высший шик для профессиональных жуликов и разводил. Но когда этим всем занимаются - вольно или невольно - ведомства и чиновники?!Переход на ГБО считался особенно актуальным для тех, кто планировал большие пробеги - от 20 тысяч км в год. И вот тебе, как говорится, водитель, и Юрьев день… Перешли!..Конечно, в сложившейся ситуации жаль их, наивных людей, кто в свое время купился на сладкие посулы «большой экономии». Они теперь только зло сплюнут и лишний раз поклянутся никогда больше не верить «этим»…Правда, кое-кто из «этих», озабоченных предвыборными играми политиков, сулит теснимым со всех сторон автолюбителям скорое законное освобождение от транспортного налога. Однако даже если это вдруг и случится при нынешнем составе ГД РФ, то радоваться будет рано. Ведь постоянно растущие штрафы, цены на топливо и запчасти, иные поборы с автолюбителей делают их жизнь крайне затратной и нелегкой.Ну и, конечно, всем известен наш главный принцип управления, когда под громкие литавры одной рукой людям что-то незначительное выдают, а прямо за углом другой рукой втрое больше отнимают. Только, как говорится, тихой сапой…МЕХАНИЗМ ОБМАНАВспомним, что было еще недавно обещано тем, кто на машины установит ГБО? Им сулили статус пользователей транспорта «высокого экологического класса». А за это была обещана дифференцированная ставка транспортного налога. Экономия невелика, но вместе с экономией на бензине все это имело смысл. Попутно обещались еще и денежные вычеты при замене автопарка по системе «трейд-ин».По госпрограмме обещали возместить до 60% от стоимости переоборудования, а еще на 30% грозился раскошелиться Газпром. Получалось, счастливому владельцу надо было за целое переоборудование машины отдать всего 10%. А потом наступало счастье - экономия до 70% от чека с бензиновых заправок. Это для частников. Ну а среднему и малому бизнесу, который развозит товары, обещали экономию до 200 тысяч рублей в год.Но счастье длилось недолго и далеко не для всех, если оно вообще было. Это как купить принтер по дешевке рублей за 500, а потом с ужасом обнаружить, что картридж стоит 5 тысяч и цены растут вдвое каждый год.В ЧЕМ КОРЕНЬ БЕД?Итак, что мы имеем? В государственной программе по переоборудованию транспорта на газ поучаствовало до 50 российских регионов. Получили субсидии, приготовились считать экономию. Но увидели к лету 2021 года новые цены на газ и крепко призадумались, почуяв привычный в России кидок.А ведь игра велась некопеечная: установку ГБО авто­владельцы в среднем оценивали в сумму от 35 до 65 тысяч рублей с дополнительными расходами на регистрацию изменений в ГИБДД. Сегодня по стране можно насчитать уже 1,5 миллиона автомобилей с ГБО - это около 3% от всего автопарка. Только за один год (2018-2019 гг.) число таких машин выросло на 70 тысяч. И все эти люди теперь оказались перед ситуацией, когда все их затраты и хлопоты идут прахом.Жаль, конечно, и некоторых честных и тоже наивных инвесторов, которые вложились в строительство и дооборудование газовых заправок. При таких ценах на пропан и бутан они так и будут вскоре стоять одинокими памятниками в степи - памятниками чьей-то наглой алчности и чьей-то наивной доверчивости.КТО ВИНОВАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?Скачок цен на газ объясняют холодной зимой, повышением цен на бензин. Мол, этим летом будет обратный откат стоимости газовой заправки. А еще говорят (в основном поставщики газа), что коварный Запад вдруг ломанулся покупать в невиданных объемах дешевое для них голубое топливо из России. Вот, дескать, его и стало мало.Мало? В России-то при нашем Газпроме? Но действительно внутренние поставки газа на заправки, говорят, к весне 2021 года сократились чуть ли не на треть.А еще оказалось, что газ не подлежит госрегулированию. Он почему-то не относится к продукции естественных монополий. То есть по бензину еще как-то можно порешать с чиновниками, а вот по газу - извините…Так что цены на газ с начала года в среднем выросли на 46%, в целом повторяя динамику европейских котировок биржи. Только вот зарплаты у нас не европейские, увы.Неудивительно, что некоторые автовладельцы и перевозчики опомнились и уже начали возвращаться к бензину. Ведь цены на доставку грузов стали тоже расти вслед за ценами на газ, и удорожание идет по всей цепочке.Евгений Малякин.