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Тепловоз был вынужден тормозить, чтобы избежать столкновения с фурой

Тепловоз был вынужден тормозить, чтобы избежать столкновения с фурой (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дальнобойщик   жд переезд   на красный   переезд   фура   
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Автомобилист с регистратором из Мурманска запечатлел фееричного дальнобойщика, который не пожелал стоять на ж/д переезде. Лишь чудом он проскочил пред приближающимся тепловозом.

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Метки: авто   видео   дальнобойщик   жд переезд   на красный   переезд   фура   
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6  комментариев
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Повезло из-за того, что тепловоз был маневровый.
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кот базилий 51 минуту назад
Гарачый джигит за рулем , их манера. Номера там чьи?
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TirAn Час назад
Права на дрова
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Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
Александр 2 часа назад
Дебил
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Иван 3 часа назад
И как обычно все теперь стоят из-зя торопыги, который кстати успел!
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