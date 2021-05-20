Тепловоз был вынужден тормозить, чтобы избежать столкновения с фурой

881
1
1
Автомобилист с регистратором из Мурманска запечатлел фееричного дальнобойщика, который не пожелал стоять на ж/д переезде. Лишь чудом он проскочил пред приближающимся тепловозом.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП на железнодорожном переезде под Рязанью
- Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой
- Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум
- Автобус с пассажирами врезался в барьер на железнодорожном переезде в Мурманской области
- Столкновение легковушки и грузового состава в Брянской области
Метки: авто видео дальнобойщик жд переезд на красный переезд фура
33
Понравилось33
Новости партнёров