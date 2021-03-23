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22 марта, на Мочищенском шоссе водитель тягача Mercedes сильно разогнался и не справился с управлением, наехав на разделительный отбойник. После этого грузовая машина столкнулась с попутной легковушкой Suzuki, а затем въехала в световую опору.
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Кабина грузовика деформировалась, водитель выпал и салона в сугроб и сломал рёбра. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Присутствует ненормативная лексика!
По данным журналистов инициатор ДТП любил полихачить. За 12 месяцев получил шесть штрафов за превышение скорости.
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