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Авария дня. Быстрый водитель тягача попал в ДТП в Новосибирске

Авария дня. Быстрый водитель тягача попал в ДТП в Новосибирске (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   фура   
492
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22 марта, на Мочищенском шоссе водитель тягача Mercedes сильно разогнался и не справился с управлением, наехав на разделительный отбойник. После этого грузовая машина столкнулась с попутной легковушкой Suzuki, а затем въехала в световую опору.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   фура   
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12  комментариев
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7
Fisher1979 3 часа назад
Теперь впоять ему оплачивать цену грузовика и ремонт дороги, больше за руль не сядет. Из-за таких дол$оёбов погибают невинные.
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255
liveevil 48 минут назад
Нашёл на чём носиться по дорогам
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32
Roman Час назад
Дебил
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2k
Алексей 2 часа назад
Да таких уродов надо пожизненно лишать права управлять машинами. Влети он в легковую - сам бы обделался лёгким испугом, а в легковушке был бы фарш.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
летун однако ...
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39k
Элек Мек 3 часа назад
Крайний левый ряд сделан персонально для тягачей и грузовиков.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Быстро едешь - медленно понесут на кладбище.
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
Молодец, успел всё таки... в больницу. В следующий раз пусть ещё поторопится, что бы не опоздать на кладбище.
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11k
Анатолий Соколов 3 часа назад
хорошо разделительный отбойник оказался достаточно прочным и не дал этому идиоту вылететь на встречку ...
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60k
Viktor 3 часа назад
Почему водитель тягача, прицеп сам по себе ехал?
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10k
Karelian Viktor 3 часа назад
полуприцеп.
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Viktor Karelian 3 часа назад
Да хоть четвертьприцеп, чё сам чесал?
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