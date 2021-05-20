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Принципиальный водитель на «Крузаке» не позволил вернуться в ряд наглой обочечнице на «Теане». После небольшого касания двух автомобилей, автомобилистка отказалась признать свою вину и предпочла уехать.
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