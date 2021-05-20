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«Я чувствую, что ты подставой занимаешься», — полезный урок для наглой обочечницы

«Я чувствую, что ты подставой занимаешься», — полезный урок для наглой обочечницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 13:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   обочечник   учитель на дороге   
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Принципиальный водитель на «Крузаке» не позволил вернуться в ряд наглой обочечнице на «Теане». После небольшого касания двух автомобилей, автомобилистка отказалась признать свою вину и предпочла уехать.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   обочечник   учитель на дороге   
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8  комментариев
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37k
dima423 Час назад
мда, баба конечно эталон наглости и тупости одновременно)) надеюсь ее лишат прав за оставление места дтп
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5k
NeDron 14 минут назад
Два оленя (точнее олень и олениха).
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36
Дмитрий 15 минут назад
Сейчас у народа мода стала говорить: "я типа справа поворачиваю, ты меня пропустить должен".
А за езду по обочине пора лишение прав вводить!
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27k
EvilHomer 19 минут назад
Сами лезут на рожон и потом произносят нечто подобное: "Знаешь, что жизнь бьёт за это?" это же идиотизм.
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