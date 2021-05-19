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Дорожные войны из Балашихи: пьяные пешеходы напали на водителя фургона

Дорожные войны из Балашихи: пьяные пешеходы напали на водителя фургона (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 13:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   быдло   видео   драка   пьяное было   пьяный пешеход   разборки   
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В подмосковной Балашихе два нетрезвых пешехода напали на водителя, за что и получили. Предыстория конфликта, к сожалению, неизвестна, но сюжет фильма не от этого не становиться менее интересным, ролик смотрится на одном дыхании.

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Метки: авто   быдло   видео   драка   пьяное было   пьяный пешеход   разборки   
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17  комментариев
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1k
💰красава💰 15 минут назад
Каждый раз когда речь идёт о Балашихе, почему-то вспоминаю это видео.
:))))))

Ссылка youtu.be
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2k
kirka72 Минуту назад
Просто таких надо добивать ногами, чтобы не лезли снова и снова!
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50
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
Крыса получила вполне заслуженно. Да и приятель крысы в целом тоже
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7k
Влад 12 минут назад
мортал комбат отдыхает)))
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3k
Петрович 14 минут назад
Хорошо огребли типичные представители глубинного народа
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4k
Димыч 19 минут назад
Прям хорошая короткометражка.
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6k
Игорь Полчаса назад
это он газом что ли палил? Бухим - по барабану.
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13k
Роберт Шекли 50 минут назад
С пистолетом - дебилоид
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37k
dima423 54 минуты назад
Но стрелять то нафига?? тем более в голову... да этих алконафтов плевком перешибить можно...
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670
Hunde Beißer2 56 минут назад
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
скучный видос.
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2k
Максим Час назад
еб-ые алконафты, выпили и вперед на поиски приключений. А ведь найдутся те, кто скажет: с кем не бывает! Выпили ребята и немного перегнули.
Вспомнить бы советскую практику "лечения" трудотерапией подобного быдла.
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