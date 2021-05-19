Дорожные войны из Балашихи: пьяные пешеходы напали на водителя фургона

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В подмосковной Балашихе два нетрезвых пешехода напали на водителя, за что и получили. Предыстория конфликта, к сожалению, неизвестна, но сюжет фильма не от этого не становиться менее интересным, ролик смотрится на одном дыхании.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авто быдло видео драка пьяное было пьяный пешеход разборки
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:))))))
Вспомнить бы советскую практику "лечения" трудотерапией подобного быдла.