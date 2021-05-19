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Стихийные явления могут доставить кучу неприятностей, как обычным людям, так и автомобилистам. В этой подборке собраны самые необычные и порой ужасные происшествия с участием легковых машин и грузовиков.
Авторский пост
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