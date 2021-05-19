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Природа против автомобилей: подборка происшествий на дорогах со всего мира

Природа против автомобилей: подборка происшествий на дорогах со всего мира (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   автомир   автомобили   видео   дтп   природа   стихийные бедствия   
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Стихийные явления могут доставить кучу неприятностей, как обычным людям, так и автомобилистам. В этой подборке собраны самые необычные и порой ужасные происшествия с участием легковых машин и грузовиков.

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Метки: авария   авто   автомир   автомобили   видео   дтп   природа   стихийные бедствия   
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2  комментария
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18k
Евгений 17 минут назад
Не во всех случаях природа виновата.
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5k
Олег 10 минут назад
Музычка задорная
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