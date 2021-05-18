FISHKINET
Сообщество Аварии 4402 поста • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В дачном поселке под Питером мотоциклист сбил ребёнка на велосипеде и уехал

В дачном поселке под Питером мотоциклист сбил ребёнка на велосипеде и уехал (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
962
1
1
Во Всеволожском районе Ленобласти произошло столкновения мальчика на велосипеде с мотоциклистом, который после ДТП даже не остоновился, чтобы оказать ребенку помощь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
★Lucifer★ 3 часа назад
Оба неслись как придурки, не глядя по сторонам.
Бессмертные, блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 3 минуты назад
Какой-то сложный перекресток если повесили камеру....
Или не все так просто с этим перекрестком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
С.В. 55 минут назад
а второй не добил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ImNIK 2 часа назад
Я так понимаю перекресток равнозначный, так что родаки мотовода попали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов 2 часа назад
Найти и привлечь ссыкло
Сбил человека, остановись!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DarkOmen 2 часа назад
Малолетнему долб%ебу на мотоцикле необходимо вбить понятие помехи справа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Показали лишнее. Худшие «засветы» отечественных певиц на сцене (3 фото + 7 видео) Показали лишнее. Худшие «засветы» отечественных певиц на сцене (3 фото + 7 видео) Лишился переднего колеса: подросток на велосипеде чудом не получил серьезных травм в ДТП Лишился переднего колеса: подросток на велосипеде чудом не получил серьезных травм в ДТП Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Москве Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Москве
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1760520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 редких моментов в истории
2
102
25 редких моментов в истории
В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
3
244
В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
30 лучших городов Франции
0
1
30 лучших городов Франции
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
0
3
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#СССР#авто аварии#новости#автомир#Россия#приколы#Девушка
#фото#животные#факты#интересное#люди#сатира#познавательно#автомобили#прикольные#мотоциклист
#история#дтп#картинки#аварии#подборка#фотографии#собака#позитив#природа#красота

На что жалуетесь?

Вернуться