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Во Всеволожском районе Ленобласти произошло столкновения мальчика на велосипеде с мотоциклистом, который после ДТП даже не остоновился, чтобы оказать ребенку помощь.
Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения, установленной в СНТ «Восток». Мотоциклиста помогли опознать соседи, им оказался ребенок 12 лет.
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Бессмертные, блин...
Или не все так просто с этим перекрестком?
До выезда на перекресток дорога мотоциклиста без покрытия.
Тут важнее
2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.
2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:
принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; (...)
Камера в селе - его уже установили и знают кто это. Так что влетел "мофосиклист" уже по полной.