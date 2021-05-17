В Тольятти водитель “Приоры” сбил двух мальчиков

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На бульваре Ленина в Тольятти 27-летний водитель "Приоры" сбил детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
10-летнему мальчику, назначили амбулаторное лечение, второго, 11-летнего, госпитализировали с сотрясением мозга.
Присутствует ненормативная лексика!
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Это [мат] в тазе в кубе...
Объезжать авто, остановившееся перед пешеходным переходом, это какой маргарин в голове должен быть? Или, как должно гореть в заду??
Блин .... Парням скорейшего выздоровления ....
Тварь на приоре , даже придумать не могу !