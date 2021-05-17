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В Тольятти водитель “Приоры” сбил двух мальчиков

В Тольятти водитель “Приоры” сбил двух мальчиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На бульваре Ленина в Тольятти 27-летний водитель "Приоры" сбил детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12  комментариев
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17k
Andrey 3 часа назад
Для тех, кто хочет написать, что водитель таза - [мат], нет, это не [мат].
Это [мат] в тазе в кубе...
Объезжать авто, остановившееся перед пешеходным переходом, это какой маргарин в голове должен быть? Или, как должно гореть в заду??
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1k
Виктор 16 минут назад
Ну как так то ???
Блин .... Парням скорейшего выздоровления ....
Тварь на приоре , даже придумать не могу !
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Таких ослоёбов надо лишать пожизненно в/у
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24k
Григорий 2 часа назад
Его полоса притормозила и тупой бабуин решил не снижать скорость, а по встречке обогнать. Надеюсь следователи ему это зачтут и накажут на Полного Федора!
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21k
Inter 2 часа назад
не понял,а разве не двухполосная дорога??
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74
tutu 3 часа назад
мудило е.баное! видешь ПП впереди, сбавляй скорость на хер, а тут еще машина стоит! сука интересно чего же она встала то?! пид.ора на кол
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