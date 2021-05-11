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«Шашечник» сбил девушку на пешеходном переходе в Подмосковье

«Шашечник» сбил девушку на пешеходном переходе в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   пешехода сбили   
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В подмосковном Наро-Фоминске 29-летний водитель Mazda резко ускорился перед пешеходным переходом, чтобы опередить попутный автомобиль, и сбил девушку. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   пешехода сбили   
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16  комментариев
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49k
Нанук Паналык 2 часа назад
Ословода на нары,девушке полного выздоровления...
На нары так же всех,кто до сих пор разрешает эксплуатацию нерегулируемого п.п. на двухполосных дорогах.Такого нет нигде в мире.По крайней мере в развитых странах!
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2k
ImNIK 17 минут назад
Шиложоп ср*нный. Девушку даже если спасут, калекой останется на всю жизнь. Мразь упоротая. По такой манере езды это должно было случиться рано или поздно. Вот только лучше бы там фура была припаркованная, а не девушка шла............
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22k
MrGod Полчаса назад
Когда уже за такое вождение будут права с машинами забирать на всегда?
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3k
Владимир 37 минут назад
он не специально за ней охотился?тут продуманным убийством попахивает.
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13k
Сергей 52 минуты назад
Ни когда не понимал вот этих... с перцем в жопе. Он что реально думает, что он из особого теста, привилегированный перед богом? Все вокруг мудаки он один умный. Там же и "обочиники", обезжалы по встречке" и "серийные обгонялы". Если куда-то не успеваешь, вынужден торопится - ты и есть мудаг, не способный владеть временем. Более того чаще всего эти, с перцем в жопе, "не видят" дороги "дальше капота". То есть не способны ехать хоть сколько нибудь быстро.
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6k
Сгусток позитива 56 минут назад
просто урод
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33k
Олег 2 часа назад
он не сбил, он ускорялся убивать
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49k
alertol 2 часа назад
Так и не понятно, успел ? Торопился же куда-то, приехал раньше как и рассчитывал ?
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27
Филипп Преображенский 2 часа назад
Вот тут справедливо сразу-же, на месте проломить ему череп монтировкой. Как в Бразилии. А потом уже разбираться в деталях.
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−40
alex 2 часа назад
чмо убогое..
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4k
Иван 2 часа назад
Щас набегут долбо*бы "Жопу остановить легче чем тонну железа."
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