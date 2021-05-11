«Шашечник» сбил девушку на пешеходном переходе в Подмосковье

1152
1
1
В подмосковном Наро-Фоминске 29-летний водитель Mazda резко ускорился перед пешеходным переходом, чтобы опередить попутный автомобиль, и сбил девушку. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- В Крыму автомобилистка за рулем «Смарта» сбила пожилую женщину на пешеходном переходе
- Авария дня. В Петербурге пешеход серьезно пострадал из-за необдуманного маневра автомобилиста
- Авария дня. На железнодорожном переезде в Мурманской области сбили мужчину
- Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
- Авария дня. «Калину» после ДТП отбросило на пешеходов с ребенком
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп жесть пешехода сбили
35
Понравилось35
Новости партнёров
На нары так же всех,кто до сих пор разрешает эксплуатацию нерегулируемого п.п. на двухполосных дорогах.Такого нет нигде в мире.По крайней мере в развитых странах!
Вот только это не применимо в данной ситуации. Вы зачем из крайности в крайность кидаетесь то?