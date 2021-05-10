Чилийский журналист протестировал UAZ Patriot

В целом простой, практичный и недорогой российский внедорожник чилийцу понравился. Но и без критики не обошлось.
С марта 2021 года в Чили стартовали продажи ульяновского внедорожника УАЗ "Патриот". Для чилийцев часто критикуемая в России модель автомобиля, как не странно, стала приятной неожиданностью - как в плане цены, сборки, так и в плане комфорта и даже интерьера.
Редакция автомобильного журнала AutoCosmos провела тест-драйв "Казака" (для южноамериканских рынков "Патриот" сменил название), опубликовала обстоятельную статью на сайте и выложила на YouTube видеообзор российского внедорожника.
Редактор издания Марсело Паломино похвалил "Патриот" за просторный салон, отметив, что подушки сиденья располагаются в метре от потолка, а на задних креслах может свободно, не касаясь передней спинки кресла, разместиться человек ростом до 185 см.
Чилийцу понравились широко открывающиеся багажная и задние двери, а также объем грузового отсека, который с 650 литров можно расширить до 3 тысяч за счет сложенных задних сидений - «мечта людей, которым нужно перевезти вещи».
Передние кожаные кресла топовой версии Luxury журналист назвал роскошными, а отделочные материалы в салоне хоть и спартанскими, но весьма качественными и практичными - «собраны надежно, пластик не скрипит и легко отмывается от грязи».
Паломино был приятно удивлен плавным ходом и весьма достойным для 2,7-литрового бензинового мотора ZMZ Pro и мощностью 150 л.с. мотора динамикой.
Что касается минусов, так это устаревшая конструкция с несущей рамой и неразрезной задний мост на рессорах, из-за которых автомобиль плохо держит прямую на асфальте. В этом смысле Kazak напомнил чилийцу Jeep Wrangler предыдущего поколения (выпускавшийся в 2007-2018 годах).
Автоматическая коробка передач Punch журналиста тоже не впечатлила. Ёе он назвал "заторможенной", поскольку на педаль газа она реагирует с заметным отставанием. Оставляет желать лучшего и шумоизоляция салона.
Тем не менее Паломино считает, что минусы УАЗа можно простить, ведь на чилийском рынке практически отсутствуют рамные внедорожники с мостами и понижающей передачей. А те что продаются, стоят значительно дороже российского автомобиля. Цены на топ-версию УАЗа с "механикой" начинаются с 17 490 000 песо (1,85 миллиона рублей), а за внедорожник с "автоматом" или спецверсию "Экспедиция" придется выложить от 18 990 000 песо (2,01 миллиона рублей).
Русских субтитров, к сожалению, нет
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Я понимаю, что на репрезентативность это не претендует, но больше спрашивать не у кого.