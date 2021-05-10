Чилийский журналист протестировал UAZ Patriot

С марта 2021 года в Чили стартовали продажи ульяновского внедорожника УАЗ "Патриот". Для чилийцев часто критикуемая в России модель автомобиля, как не странно, стала приятной неожиданностью - как в плане цены, сборки, так и в плане комфорта и даже интерьера.

Редакция автомобильного журнала AutoCosmos провела тест-драйв "Казака" (для южноамериканских рынков "Патриот" сменил название), опубликовала обстоятельную статью на сайте и выложила на YouTube видеообзор российского внедорожника.