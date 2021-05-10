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Чилийский журналист протестировал UAZ Patriot

Чилийский журналист протестировал UAZ Patriot (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 09:18
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ Patriot   видео   внедорожник   журналист   обзор   чили   
2207
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В целом простой, практичный и недорогой российский внедорожник чилийцу понравился. Но и без критики не обошлось.

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Метки: УАЗ Patriot   видео   внедорожник   журналист   обзор   чили   
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17  комментариев
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8k
krivsan 2 часа назад
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48
Andrews32 4 минуты назад
Бедолаги ещё не знают, что через 5 лет от кузова останется только оксид железа
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10k
Сергей Полчаса назад
Лично знаю только одного владельца «Патриота». Он очень доволен машиной.
Я понимаю, что на репрезентативность это не претендует, но больше спрашивать не у кого.
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−13
Bhaal Полчаса назад
Потом, правда в него надо ещё миллиона 2 вложить. Поставить мотор от Тойоты и мосты от патруля. И тогда мы получим нормальную машину. А ну и задние барабаны поменять на диски.
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1k
fraxinus 44 минуты назад
Главную передачу журналист уже перебирал? Если нет, то Патриот для него пока еще полная загадка.
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2k
NIS Час назад
Одним - крузак , другим - казак .....
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6k
Pillin Alex Час назад
Уаз там Хантер пытается продавать и Буханку и Профи. Планирует к концу года открыть пять дилерских центров и продавать в сумме 300-500 машин в год. С чем связан выбор страны реализации для меня загадка.
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231
manul74 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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−135
xxlist 2 часа назад
У нас Патриоты от 700тр, если верить рекламе. Чилийский круче? Или это перевозка потянула и пошлины?
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−135
xxlist 2 часа назад
2 ляма? Нормально. Остается пожелать удачи в торговле. У знакомого был Патриот первого выпуска. Жаловался, что сыпется.
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Сейчас автоэксперты кашку манную доедят, зубки почистят и расскажут Марсело Паломино в чем он не прав и на каких машинах нужно ездит.
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