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Дорожные разборки автомобилистов с применением деревянной булавы

Дорожные разборки автомобилистов с применением деревянной булавы (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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Два неадекватных водителя не поделили дорогу и устроили разборку на заправочной станции. Один из мужчин решил использовать в бою булаву и разбил часы своему оппоненту.

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Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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17  комментариев
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
Злые стали все (
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14k
KOSTELLO 24 минуты назад
Почуствуй супостат силушку богатырскую!
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−36
alex 52 минуты назад
а саша то долбойоб
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1k
Леонид 59 минут назад
весенние брачные танцы, чувак с деревянным чупа чупсом , часовщика в кусты заманивал, часовщик видать просёк что в кустах что то будет и ретировался.
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13k
Генка 2 часа назад
Грустное видео. Я тоже заметил, что в последнее время на дорогах все нервные такие стали. Водят агрессивнее
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4k
Странник 2 часа назад
Два барана нашли друг друга...
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37k
dima423 2 часа назад
реально битва ильи муромца (булова) против змея горыныча (газ)
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dima423 2 часа назад
окуеть... надо меч кладенец в багажник положить чтоль)
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Иван Иванов 2 часа назад
Сказ о том, как Илюша Муромец с Добрыней Никитичем повздорили
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