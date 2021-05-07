Дорожные разборки автомобилистов с применением деревянной булавы

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Два неадекватных водителя не поделили дорогу и устроили разборку на заправочной станции. Один из мужчин решил использовать в бою булаву и разбил часы своему оппоненту.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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