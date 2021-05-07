Девушка на электросамокате сбила пешехода

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С наступлением весны улицы городов заполонили прокатные электросамокаты, и некоторые люди недооценивают их опасность. Стоит быть повнимательнее и наездникам и пешеходам.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп самокат элетросамокат
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Походу считала что пешеход должна была пропустить встречку :)