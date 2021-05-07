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Девушка на электросамокате сбила пешехода

Девушка на электросамокате сбила пешехода (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 14:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   элетросамокат   
507
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С наступлением весны улицы городов заполонили прокатные электросамокаты, и некоторые люди недооценивают их опасность. Стоит быть повнимательнее и наездникам и пешеходам.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   элетросамокат   
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16  комментариев
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238
Svarg69 2 часа назад
Жду не дождусь. Когда же в административном кодексе запишут, самокатчик, несет полную ответственность за жизнь пешехода, как обладатель транспортного средства повышенной безопасности. Лётают, как ниндзя, их практически не слышно. И глубоко уверенны, что им все обязаны, как и велосипедисты.
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Баба на самокате - страх и ужас на дороге.
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24
Дядя Витя Frank Borman Полчаса назад
Баба на самокате. Уже описано: пьяный солдат нв мотоцикле!
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5k
Tim_G Час назад
Улыбает невозмутимая уверенность во время движения особы на электросамотыке...
Походу считала что пешеход должна была пропустить встречку :)
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4k
livaneth Час назад
Если после аварии оба участника встали и пошли дальше по своим делам а не поехали в больницу - то все в пределах допустимого.
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Пусть и самокаты и велосипеды ездят по дороге, глядишь в процессе естественного отбора сами захотят пешеходами стать.
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
если пешеходы будут долбиться в глаза, то и не так попадут
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−36
alex 2 часа назад
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