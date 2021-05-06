Экспериментальная колёсно-гусеничная БМП «Объект 19» из 1960-х

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В 60-х годах прошлого века руководство Советского Союза дало задание разработать бронемашины с высокой проходимостью и огневой мощью. Также, требовалось создать БМП с качественной защитой экипажа.
Среди прочих предложений в 1964 году был представлен уникальный БМП на гусенично-колёсном ходу. Разработка получила кодовое название “Объект 19”.
Согласно задумке конструкторов, гусеничный ход включался в работу только для преодоления глубокого бездорожья. Для активации данного сегмента требовалось всего 20 секунд времени.
Гусеничная часть содержала элементы от танка ПТ-76. Колесный движитель — от П-247. Дизельный агрегат УТД-20 на 300 л.с., был расположен в задней части БМП. Кроме всего прочего, обсуждаемый БМП мог перемещаться по воде со скоростью 11 км/ч.
На полевых испытаниях Объект 19 показал себя довольно хорошо. Но в серийное производство бронетранспортер не был взят из-за сложности конструкции.
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