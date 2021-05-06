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Экспериментальная колёсно-гусеничная БМП «Объект 19» из 1960-х

Экспериментальная колёсно-гусеничная БМП «Объект 19» из 1960-х (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: БМП Объект 19   Объект 19   авто   бмп   бронемашина   военная техника   разработки   
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В 60-х годах прошлого века руководство Советского Союза дало задание разработать бронемашины с высокой проходимостью и огневой мощью. Также, требовалось создать БМП с качественной защитой экипажа.

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Метки: БМП Объект 19   Объект 19   авто   бмп   бронемашина   военная техника   разработки   
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2  комментария
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1k
Ивлар 3 часа назад
Не только из-за этого, покидать десантное отделение там было тем еще гемороем
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4k
Ыукп Час назад
Содержательно.)
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