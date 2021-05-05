О российском мотоцикле своим читателям рассказала английская газета Visor Down, назвав его «Hamyak». В движение гусеничный транспорт приводит взятый у китайского скутера мотор емкостью 150 куб. см. Рулевое управление отсутствует: агрегат для поворота необходимо наклонить в сторону или поставить на дыбы, развернув гусеницы на задней стороне. Конструктор из Петербурга говорит, это довольно просто сделать на песке или снегу, но проблематично на асфальтовом покрытии.