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Житель Санкт-Петербурга Эдуард Лужанин в прошлом году сконструировал эксклюзивный мотоцикл на гусеничной ленте под названием «Хомяк». Об инновационном транспорте написала даже британская пресса.
О российском мотоцикле своим читателям рассказала английская газета Visor Down, назвав его «Hamyak». В движение гусеничный транспорт приводит взятый у китайского скутера мотор емкостью 150 куб. см. Рулевое управление отсутствует: агрегат для поворота необходимо наклонить в сторону или поставить на дыбы, развернув гусеницы на задней стороне. Конструктор из Петербурга говорит, это довольно просто сделать на песке или снегу, но проблематично на асфальтовом покрытии.
Разгоняется «Хомяк» не более, чем до 43 км/ч, но ходовая часть мотоцикла лучше функционирует на скорости 20 км/ч. Сзади и спереди машины есть крепления для снаряжения. Конструктор держит там термос, компас, фонарь, топор и пилу. Бензина в топливном баке достаточно для десяти часов езды, дополнительно мотоцикл оборудован пятилитровой канистрой.
«Хомяк» не пригоден для дорожных отрезков всеобщего пользования. Своими габаритами он больше напоминает детский мотоцикл и легко помещается в багажном отсеке автомобиля.
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