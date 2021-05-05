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Самодельный гусеничный мотовездеход из России удивил британских журналистов

Самодельный гусеничный мотовездеход из России удивил британских журналистов (3 фото + 2 видео)

Автор:
05 мая 2021 08:58
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   вездеход   мото   мотоцикл   необычный транспорт   
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Житель Санкт-Петербурга Эдуард Лужанин в прошлом году сконструировал эксклюзивный мотоцикл на гусеничной ленте под названием «Хомяк». Об инновационном транспорте написала даже британская пресса.

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Метки: авто   автомир   вездеход   мото   мотоцикл   необычный транспорт   
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6  комментариев
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27k
Fat Lynx 53 минуты назад
Я вам так скажу: это приблуда исключительно для мазахистов! и доехать на нем можно только до ближайшей лужи, а через пару сотен метров осенней разъезженной сельской дороги ты его кинешь в ближайшую канаву ибо за-е-бушься его ворочать в грязи.
Этот пепелац судного дня, на нем ехать только в ад!
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18k
Евгений 5 минут назад
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17k
dmitriy3603 9 минут назад
Одной из таких машин был уникальный гусеничный мотоцикл BMW Speziel Tr500 «Schneekrad» (“Schnee” – “снег”, “krad” – сокр. от “Kraftrad” – мотоцикл)от компании BMW. Данный аппарат создавался на базе мотоцикла BMW R12 и был построен в единственном экземпляре. Ходовая мотоцикла представляла из себя единственную резиновую гусеницу, натянутую между передним и задним ведущим колесом, по центру имелись два опорных катка. Верхняя часть гусеницы скользила по четырем поддерживающим роликам и была прикрыта сверху съемным кожухом. Натяжение гусеницы регулировалось прижимным роликом расположенным под сиденьем водителя. Машина получилась довольно неуклюжей, управлять ею можно было только наклоняя её в ту или иную сторону.
При движении по снегу, на небольшой скорости, водитель мог повернуть, выставив ногу в сторону поворота. Как вы понимаете, после первого же перелома стало понятно, что это не выход!
Впоследствии машину решили оснастить коляской с управляемым колесом-лыжей, но это не столько решило проблему управляемости, сколько еще больше ее усугубила. В конце концов, военные поняли, ничего хорошего из этой затеи не выйдет и отказались от столь экстравагантного девайса.

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696
Сергей Час назад
гусеничный мотоцикл без рулевого управления! Инновация!
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8k
Васильевна Час назад
У меня такое ощущение, что британские СМИ пишут практически обо всём, что происходит в мире. Явно активно мониторят инет.
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Мужик, делай патент и зарабатывай денежку...
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