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Schlörwagen — один из самых аэродинамичных автомобилей, созданный до войны

Schlörwagen — один из самых аэродинамичных автомобилей, созданный до войны (7 фото)

Автор:
27 апреля 2021 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   
213
7
Cx - коэффициент лобового сопротивления - один из важнейших параметров современного автомобиля. У легковых автомобилей нашего времени Сх редко больше 0,3. Однако еще до войны был создан автомобиль Cx, которого не превышал 0,186.
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Метки: авто   
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