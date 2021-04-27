Взяв за основу шасси заднемоторного Mercedes-Benz 170 H в 1939 году немцы собрали автомобиль, получивший название Schlörwagen или Геттингенское яйцо, как неформально называли его сами создатели. Он представлял собой машину с однообъемным кузовом напоминавший каплю воды. Автомобиль имел 4328 мм в длину, 1475 мм в высоту и 2100 мм в ширину. При этом на кузове не было каких-либо выступающих элементов, окна выполнены заподлицо, а колеса скрыты аэродинамическими щитками. Сам кузов был изготовлен из алюминия, за счет чего Schlörwagen весил всего 1125 кг. Так как мотор располагался сзади в Шлёрвагене удалось разместить три рада сидений. На одиночном переднем располагался водитель, на среднем и заднем ряду по три пассажира.