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Cx - коэффициент лобового сопротивления - один из важнейших параметров современного автомобиля. У легковых автомобилей нашего времени Сх редко больше 0,3. Однако еще до войны был создан автомобиль Cx, которого не превышал 0,186.
В предвоенный период аэродинамика как наука развивалась стремительно. В Германии ключевым центром развития этой науки считался основанный в городе Геттингене в 1919 году - Институт аэродинамических исследований (AVA). В основном институт занимался изучением аэродинамики самолетов и других летательных аппаратов.
В 1936 году в AVA обратился талантливый инженер Карл Шлёр. Он предложил создать автомобиль с кузовом сверхнизкого сопротивления. По чертежам Шлёра была создана модель автомобиля в натуральную величину. В ходе испытаний в аэродинамической трубе макет показал невероятно низкий коэффициент Cx 0,113. Воодушевленные результатом специалисты приступили к постройке ходового прототипа.
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Schlörwagen в аэродинамической трубе
Взяв за основу шасси заднемоторного Mercedes-Benz 170 H в 1939 году немцы собрали автомобиль, получивший название Schlörwagen или Геттингенское яйцо, как неформально называли его сами создатели. Он представлял собой машину с однообъемным кузовом напоминавший каплю воды. Автомобиль имел 4328 мм в длину, 1475 мм в высоту и 2100 мм в ширину. При этом на кузове не было каких-либо выступающих элементов, окна выполнены заподлицо, а колеса скрыты аэродинамическими щитками. Сам кузов был изготовлен из алюминия, за счет чего Schlörwagen весил всего 1125 кг. Так как мотор располагался сзади в Шлёрвагене удалось разместить три рада сидений. На одиночном переднем располагался водитель, на среднем и заднем ряду по три пассажира.
В техническом плане автомобиль воображения не поражал. Он оснащался 38-сильным 1,7-литровым мотором жидкостного охлаждения, который работал в паре с четырехсутпенчатой МКПП. С таким двигателем Schlörwagen без каких-либо проблем разгонялся до внушительных по тем временам 135 км/ч (а по некоторым данным до 146 км/ч). При этом он расходовал всего 8 литров на 100 км пути, что было на 40% меньше чем у исходного Mercedes-Benz 170 H.
С началом войны Карл Шлёр был призван в вермахт. Службу он проходил в оккупированной Риге, где занимался разработкой военных снегоходов. В 1942 году во время одного из отпусков Шлёр привез в Геттинген советский радиальный авиационный двигатель. Этот мотор мощностью 130 л.с., он успешно приспособил к Schlörwagen! Совершенно неизвестно какие характеристики приобрел автомобиль, но выглядел он крайне оригинально. После окончания войны Шлёрваген оказался в британской оккупационной зоне, откуда в 1948 году бесследно исчез и не найден до сих пор.
Долгое время Schlörwagen, со своим Cx 0,186, оставался самым аэродинамически совершенным автомобилем в мире. Только в 1954 году итальянцы представили прототип Fiat Turbina (Cx 0,14), который этот рекорд перебил.
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