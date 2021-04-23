Гонщик на Range Rover устроил массовое ДТП в Кемерове

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21 апреля, на Притомском проспекте участниками аварии стали шесть автомобилей. Все произошло по вине водителя Range Rover, который попытался вклиниться между двух машин, но вытолкнул одну из них на встречную полосу.
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Метки: range rover аварии авто авто аварии видео дтп шашечник
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