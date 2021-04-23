FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Аварии 4326 постов • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Гонщик на Range Rover устроил массовое ДТП в Кемерове

Гонщик на Range Rover устроил массовое ДТП в Кемерове (1 фото + 3 видео)

Автор:
23 апреля 2021 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: range rover   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
558
1
3
21 апреля, на Притомском проспекте участниками аварии стали шесть автомобилей. Все произошло по вине водителя Range Rover, который попытался вклиниться между двух машин, но вытолкнул одну из них на встречную полосу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: range rover   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
747
lashadko 2 часа назад
Не в Кемерове, а в Кемерово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Едондер пуп lashadko Час назад
В Кемерове!
Но: в городЕ Кемерово!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
alex Полчаса назад
пи.дараса поймали хоть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Игорь 36 минут назад
Чтоб этого гандона ковид особо злобный сожрал! Биомасса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
Ванятка! Кемеров!
Ты там как, норм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Алексей Час назад
Шашечник хренов. Просто повезло, что без жертв и травм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших Дело Шамаича живет и побеждает! В Симферополе лихач перевернул микроавтобус Дело Шамаича живет и побеждает! В Симферополе лихач перевернул микроавтобус Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру Авария дня. Молодой водитель оправил свою подругу на небеса Авария дня. Молодой водитель оправил свою подругу на небеса
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1752260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
4
98
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой
1
219
Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
0
12
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
0
4
Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео)
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#люди#отдых#красота#новости#навальный#аварии#космос
#фото#животные#города#СССР#сша#автомобили#позитив#прикольные#дтп#неожиданно
#интересно#прикол#автомир#факты#подборка#картинки#фотографии#интересное#знаменитости#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться