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Автор ролика повстречал на своем пути идиота за рулем Nissan Murano. Можно было спокойно разъехаться, но лысый мужчина бросил посреди дороги свой автомобиль и поспешил удалиться.
Присутствует ненормативная лексика!
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