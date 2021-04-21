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Развелось нынче неадекватов на дорогах: водитель бросил свой кроссовер посреди дороги

Развелось нынче неадекватов на дорогах: водитель бросил свой кроссовер посреди дороги (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 10:33
Сообщество : Автомир
Метки: nissan   авто   автохам   быдло   видео   встречка   уважение   
1009
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Автор ролика повстречал на своем пути идиота за рулем Nissan Murano. Можно было спокойно разъехаться, но лысый мужчина бросил посреди дороги свой автомобиль и поспешил удалиться.

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Метки: nissan   авто   автохам   быдло   видео   встречка   уважение   
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23  комментария
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172
megagad 2 часа назад
Пошел к своему парню пешком
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14k
ЦСКА 11 минут назад
вонок в ГИБДД: "Автолюбитель", выехал на встречную полосу, полностью заблокировал движение по улице "Павлика Морозова" и покинул автомобиль! Как дополнение, предъявить запись с видеорегистратора....
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7k
trak 20 минут назад
Вызвать эвакуатор и делов то .
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5k
кот базилий Полчаса назад
Характер показал, врачи вы где????
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28k
a.fey 41 минуту назад
Я лысого не оправдываю, но у рега тоже нездоровая реакция. Как только на его пути еще в далее появляется Ниссан, тот начинает давить на газ.
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601
Дмитрий a.fey Полчаса назад
Рег едет по своей полосе ничего не нарушая, ну скоростной режим непонятен, обсуждать сложно, а в остальном едет прямо по своей полосе, а ниссан по встрече летит как хозяим мира нарушая правила, хотя должен уступить дорогу и рега видел издалека, так понятно?
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5k
кот базилий a.fey 24 минуты назад
У этого .идора карман есть.
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1k
Александр Алехин 53 минуты назад
Нужно позвонить в Полицию и пригласить эвакуатор, ну или срезать пару ниппелей на колесах. Тогда эвакуатором будет заниматься сам лысый.
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0
Vadim Unnamed 54 минуты назад
Таким гениям нужно нипеля выкручивать на колесах, очень эффективно, не нужно даже резать колеса.
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6k
Сгусток позитива 54 минуты назад
надеюсь дебилу этому кто-нибудь башку пробьет за такие выходки
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7k
djinn Час назад
страна должна знать своего героя и так: +7(903)711-37-00, Александр, Ниссан Мурано
все пожелания можете скидывать напрямую
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651
Анисимов Вадим Час назад
Лысый. Ветром голову надуло.
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40k
Элек Мек Час назад
Лысый утром решил,что сегодня он англичанин...
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0
Андрей Час назад
как они психиатра проходят!
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1k
AndreyOnovamnado Андрей Час назад
За деньги )
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36k
dima423 2 часа назад
чето рег терпило какое то) даже слова мудаку не сказал...
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12k
Объект реальности dima423 Полчаса назад
а смысл.
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5k
Пепелац 2 часа назад
Я не понимаю как они психиатра проходят....
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11k
Агент Безопасной Национальности Пепелац 2 часа назад
Думаю, лысый как раз к психиатру и торопился. Иначе его действия и не объяснить...
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8k
Атеист 2 часа назад
А гаишникам звякнуть и сообщить пид-..се?)
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8k
Вася 2 часа назад
рег без боя сдался чоле ? хотя может дзэн философию постиг..
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40k
Элек Мек Вася Час назад
На хрена себе ауру портить общаясь с д.о.л.бо.ё.б.ом.
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Вася Элек Мек 54 минуты назад
ты имел ввиду карму ? ну так я и говорю - дзен
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