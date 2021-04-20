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Незаметный буксировочный трос

Незаметный буксировочный трос (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   мелкое дтп   
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В Петербурге на перекрёстке проспектов Культуры и Луначарского водитель «Мазды» не заметил натянутый трос и проехал между «Хендэ» и УАЗом.

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Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   мелкое дтп   
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21  комментарий
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10k
Karelian 2 часа назад
За такой трос этих двух дятлов за яйца подвесить нужно
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2k
Semen Минуту назад
Нет флажков, и аварийные сигналы выключены, за рулем м--дак с бородой...
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923
Пихайло Минуту назад
Я также попадал несколько лет назад. Два дурака тянули друг друга стальным тросом, который над асфальтом заметить нереально. Потом спросил у них: дескать, чего флажки не повесили, тряпки какие-нибудь яркие? Хоть что-то, что контрастирует с асфальтом??? Ответ был такой: по правилам, если буксировочный трос длиннее шести метров нужно вешать.
А здравый смысл, значит, идёт нахер! Вот и тут такие же идиоты тянутся.
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21k
Inter 14 минут назад
неужели пострадавший не слышал характерного звука сзади??
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13k
KOSTELLO 47 минут назад
Они бы еще метров 20 трос взяли.
Бараны БЛДЬ
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4k
Станислав Час назад
Очень жаль что не Камаз поехал. Суки бы получили урок.
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579
Максим Ш Час назад
А почему бы и не сотню метров ?
Флажки для слабаков !
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1.7M
Иван Кемеров 2 часа назад
Согласно ПДД запрещается буксировать автомобиль с большей массой чем буксировщик. УАЗ, всяко-разно, тяжелее.
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8k
Andrei Иван Кемеров Час назад
Вообще не так!
"Буксировка запрещается: ... транспортных средств с недействующей тормозной системой <*>, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства..."
А у УАЗа, судя по всему, тормоза есть, (и у машины, и за рулём). Вот со сцепкой беда.
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1.7M
Иван Кемеров Andrei 56 минут назад
Согласен, подзабыл правила.
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1k
Максим 2 часа назад
4-6 метров растянулись значительно. Молодцы, слов нет.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Идиоты.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ума палата ...
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36k
dima423 2 часа назад
сука я херею с них...еще бы 50м трос замутили))) дебииилы
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1k
Максим dima423 Час назад
Просто не заметили тире, получилось вместо 4-6 метров 46
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4k
Станислав dima423 Час назад
Длина троса 4-6 метров. Другое дело ,что это не тросс, обозначенный всякими светоотражающими и яркими шняжками, а е...ная веревка, которую надо было на шею водятлам намотать и повесить их на светофоре. Был бы мотоциклист, мог убиться нах.й.
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36k
dima423 Станислав Час назад
ну тут то метров 10)) уаз длинной 4,5 метра, там минимум 2 УАЗа трос)
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13k
Сергей dima423 12 минут назад
Даже так можно посчитать. Ширина этого маздая 1700. Во время пересечения троса, слева уберётся примерно полторы ширины, справа - две с половиной и того примерной 7 метров. Почти убрались в размеры.
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36k
dima423 2 часа назад
Это каким надо быть ДОЛБАЙБОМ (со всех больших букв) чтобы лезть с буксиром на заканчивающийся светофор...вот таких точно писдить надо жестоко)
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5k
JACKAL 2 часа назад
Мазда просто вспомнила детство))
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