Незаметный буксировочный трос

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В Петербурге на перекрёстке проспектов Культуры и Луначарского водитель «Мазды» не заметил натянутый трос и проехал между «Хендэ» и УАЗом.
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Метки: mazda аварии авто авто аварии буксировка видео мелкое дтп
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А здравый смысл, значит, идёт нахер! Вот и тут такие же идиоты тянутся.
Бараны БЛДЬ
Флажки для слабаков !
"Буксировка запрещается: ... транспортных средств с недействующей тормозной системой <*>, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства..."
А у УАЗа, судя по всему, тормоза есть, (и у машины, и за рулём). Вот со сцепкой беда.