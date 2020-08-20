Очень реалистичная копия электропикапа Tesla Cybertruck из Боснии и Герцеговины

Энтузиаст из Боснии и Герцеговины создал самую реалистичную копию Tesla Cybertruck, которую мы когда-либо видели. Пикап настолько хорошо сделан, что любой знаток автомобилей может подумать, что встретил настоящий электрокар Илона Маска.
Подробностей о реплике немного, в том числе о том, на базе какого автомобиля она основана и какую трансмиссию использует. Также неясно, может ли машина законно въезжать в город, хотя в видео Cybertruck спокойно передвигается по боснийским дорогам.
Копия имеет те же пропорции, что и прототип Cybertruck, представленный в прошлом году, а также имеет аналогичные стальные панели кузова. Машина оснащена светодиодной полосой на крыше и световой полосой, соединяющей две традиционные фары. Даже колеса и шины выглядят идентично настоящему Cybertruck. Однако на этом все не заканчивается.
Примечательно, что человек, сделавший эту самодельную Tesla, создал интерьер, практически идентичный настоящему пикапу. Приборная панель в мраморном стиле, футуристический руль, стеклянная крыша и центральный сенсорный экран, как и у Tesla Model 3.
Вероятно, это одна из самых точных копий Tesla Cybertruck во всем мире.
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