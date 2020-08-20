FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6288 постов • 632 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Очень реалистичная копия электропикапа Tesla Cybertruck из Боснии и Герцеговины

Очень реалистичная копия электропикапа Tesla Cybertruck из Боснии и Герцеговины (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   tesla   tesla cybertruck   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   
302
5
1
Энтузиаст из Боснии и Герцеговины создал самую реалистичную копию Tesla Cybertruck, которую мы когда-либо видели. Пикап настолько хорошо сделан, что любой знаток автомобилей может подумать, что встретил настоящий электрокар Илона Маска.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cybertruck   tesla   tesla cybertruck   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
2
владимир Час назад
На редкость уродливое корыто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вася 11 минут назад
мне думается этот утюг в рейтинге удобности и практичности в десятке топов.
с конца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi 2 часа назад
Видите Шура,что можно сделать из сноповязалки и старой швейной машинки зингер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Копия Tesla Cybertruck на базе "Самары" появилась на дорогах Москвы Копия Tesla Cybertruck на базе "Самары" появилась на дорогах Москвы В Германии продают реплику Ferrari Testarossa, сделанную из Porsche В Германии продают реплику Ferrari Testarossa, сделанную из Porsche Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Виртуальный тюнинг нового пикапа Tesla Cybertruck Виртуальный тюнинг нового пикапа Tesla Cybertruck Современный Porsche Boxster переделали в ретро-родстер 356 Speedster Современный Porsche Boxster переделали в ретро-родстер 356 Speedster
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

321373



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
2
133
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
7
40
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему принято дарить нечетное количество цветов?
0
2
Почему принято дарить нечетное количество цветов?
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
5
69
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#белоруссия#картинки#кино#СССР#автомобили#медицина#красота
#факты#интересно#россия#в мире#хищник#путешествия#прикольные#дтп#авария#музыка
#прикол#история#природа#звери#интересное#смешные#на различный вкус#лечение#комментарии#новости

На что жалуетесь?

Вернуться