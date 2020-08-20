Очень реалистичная копия электропикапа Tesla Cybertruck из Боснии и Герцеговины

Копия имеет те же пропорции, что и прототип Cybertruck, представленный в прошлом году, а также имеет аналогичные стальные панели кузова. Машина оснащена светодиодной полосой на крыше и световой полосой, соединяющей две традиционные фары. Даже колеса и шины выглядят идентично настоящему Cybertruck. Однако на этом все не заканчивается.