Дамочка перепутала педали на парковке одного из торговых центров Уфы

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На парковке торгового центра в Уфе автомобилистка на «Ситроене» протаранила две припаркованных машины. На кадрах видно, как она выруливает задним ходом с парковочного места и на всей скорости врезается в автомобили.
Авторский пост
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Пояснение: я первые 5 лет ездил на механике, пересел на автомат. У меня уже на генном уровне левая нога не участвует в управлении авто, так как она исключительно для сцепления. А сцепления нет, и нога не нужна.
Правильно, ДАВИТЬ НА ГАЗ ДО УПОРА!
И таких тупорылых туловищ бабского племени просто сверхдохрена за рулем есдит.
Слава Богу хоть не убила никого, овца гребаная