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Дамочка перепутала педали на парковке одного из торговых центров Уфы

Дамочка перепутала педали на парковке одного из торговых центров Уфы (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   
944
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На парковке торгового центра в Уфе автомобилистка на «Ситроене» протаранила две припаркованных машины. На кадрах видно, как она выруливает задним ходом с парковочного места и на всей скорости врезается в автомобили.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   
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3k
B7243 2 часа назад
Почему они считают это оправданием? Перепутать педальки - должно являться отягчающим обстоятельством, так как значит, что ты села в автомобиль не достаточно подготовленной к управлению средством повышенной опасности. Ну и к преподавателю возникает очень много вопросов.
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Ну если ты перепутал педали зачем давить на нее еще сильней?
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11k
Eltiftel 38 минут назад
на мой взгляд, в автошколах необходимо убрать возможность обучения на автомате, а также в течении 3-х лет запретить молодым водителям ездить на автомате, исключительно на механике!
Пояснение: я первые 5 лет ездил на механике, пересел на автомат. У меня уже на генном уровне левая нога не участвует в управлении авто, так как она исключительно для сцепления. А сцепления нет, и нога не нужна.
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949
Леший 48 минут назад
на работе девушка призналась, что на автомате пользуется двумя ногами, на вопрос как?!?!!? ответ: правой на газ, левой на тормоз....занавес.
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47
Роман Леший Полчаса назад
с другой стороны, так сложнее педали перепутать, каждая нога на свою педаль давит. а вот если ноги путает, то это клиника.
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13k
KOSTELLO Час назад
Ты внезапно поехала не туда, куда хотела, что надо делать?
Правильно, ДАВИТЬ НА ГАЗ ДО УПОРА!
И таких тупорылых туловищ бабского племени просто сверхдохрена за рулем есдит.
Слава Богу хоть не убила никого, овца гребаная
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13k
KOSTELLO Час назад
Есдит=Ездит
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11k
Eltiftel KOSTELLO 42 минуты назад
там уже чисто психологический фактор. Когда машина едет не туда куда нужно, становится страшно. как итог - отсутствие связи между ногами и головой.
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3k
VL 2 часа назад
и что она там перепутала, эта тупая истеричка?! эти обезъяны если надавили на педаль, то уже не отпускают до самого конца, чтобы он из себя не представлял.
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12k
alexis 2 часа назад
Может чипировать?
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4k
yahaomsk alexis Полчаса назад
там,в черепушке, ТАКОЙ абздец творится - будет только хуже
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4k
alex 2 часа назад
тапка в пол
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Бабам пора спецтранспорт делать - с одной педалью. Нажимаешь - едет, отпускаешь - тормозит в пол. )))
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4k
Барт Симпсон Свирепый Бамбр 2 часа назад
не поможет
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4k
yahaomsk Барт Симпсон Полчаса назад
будут педали путать ?

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1k
Sergei Ogarkov Свирепый Бамбр 14 минут назад
Пешкарус им спецтранспорт, не умеешь ездить - ходи пешком.
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1k
Vitamin 3 часа назад
На машинах, где ездят дамы, надо вообще только одну педаль тормоза делать)
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11k
Eltiftel Vitamin 41 минуту назад
точно. 1 педаль - тормоз. больше ничего, никаких педалей не нужно
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4k
yahaomsk Vitamin 20 минут назад
и ещё два руля,чтоб назад могли ездить

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7k
Tamdima 3 часа назад
За последние дни тут не первая такая. Видимо всю зиму сидели дома опупевали и отупевали. Теперь вылезли и начали путать педали!
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9k
myymoo Tamdima 3 часа назад
Странно что перепутав педаль они её ещё больше втапливают.
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7k
Tamdima myymoo 2 часа назад
Она упорно думает, что это педаль тормоза и, сука, всё сильнее её жмёт!
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9k
myymoo Tamdima 2 часа назад
Ну в итоге она конечно останавливается...
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