Jaguar XJ220 со сверхмалым пробегом — недооцененная жемчужина

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После ошеломительной победы в гонках «24 часа Ле-Мана» 1988 года компания Jaguar решила создать суперкар. Так появился XJ220. Сейчас один из этих замечательных образцов британского автомобилестроения выставлен на продажу в безупречном состоянии.
Вот такой экземпляр одной из самых красивых моделей всех времен и народов недавно выставили на продажу в салоне Canepa.
Компания Jaguar имеет славную историю спортивных побед, но очень редко она выпускает «гражданские» суперкары. Поэтому концепт суперкара представленный в 1988 году поразил всех. В кратчайшие сроки набралось 1500 заказов, но фирма решила ограничить тираж 275 экземплярами. Предсерийный экземпляр дебютировал в 1991 году на Токийском автосалоне. Выпуск был прекращен в 1994 году.
К сожалению, за время пути от концепта до серии автомобиль лишился 6,2-литрового V12, вместо него в серию машина пошла 3,5-литровым V6 от Cosworth. С двигателем мощностью 542 л.с. суперкар разгонялся до «сотни» за 3,9 секунды, пилот F1 Мартин Брандл смог разогнать его на треке до 354 км/ч. До появления McLaren F1 суперкар XJ220 был самым быстрым серийным автомобилем в мире.
Этот экземпляр 1993 года, 237-ой. Он был продан новым в Швейцарии. В 1999 году он сменил хозяина и тот продал его в США. Пробег всего 2682 км. За все это время автомобиль ни разу не ставили на учет.
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