FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7739 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Jaguar XJ220 со сверхмалым пробегом — недооцененная жемчужина

Jaguar XJ220 со сверхмалым пробегом — недооцененная жемчужина (14 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: XJ220   jaguar   jaguar xj220   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   суперкар   
427
14
1
После ошеломительной победы в гонках «24 часа Ле-Мана» 1988 года компания Jaguar решила создать суперкар. Так появился XJ220. Сейчас один из этих замечательных образцов британского автомобилестроения выставлен на продажу в безупречном состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: XJ220   jaguar   jaguar xj220   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   суперкар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Красивая машина. Только дизайн приборной панели указывает на возраст. А внешний вид авто безупречен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 9 минут назад
Кто-нибудь с ростом выше 170 см и, не дай Бог, тяжелее 90 кг в эту машину в принципе забраться сможет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG 2 часа назад
Насколько я знаю, у него нет никаких электронных помощников от слова совсем. При этом он заднеприводный. Так что хорошо что V12 в него не поставили, управится с ним было бы вообще не реально. Да и крутящий момент уходил бы в пробуксовку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка лишилась части волос, покрасившись дома (7 фото) Девушка лишилась части волос, покрасившись дома (7 фото) Легендарный Jaguar XJ220 с минимальным пробегом выставили на аукцион Легендарный Jaguar XJ220 с минимальным пробегом выставили на аукцион Редкий американский суперкар Falcon F7, о котором вы никогда не слышали Редкий американский суперкар Falcon F7, о котором вы никогда не слышали Легендарный Ferrari F40 1992 года с минимальным пробегом продают во Флориде Легендарный Ferrari F40 1992 года с минимальным пробегом продают во Флориде Очень дорого! Шедевр от McLaren, который в настоящее время продается в США Очень дорого! Шедевр от McLaren, который в настоящее время продается в США Jaguar XJR-15 — первый в мире карбоновый суперкар, о котором все забыли Jaguar XJR-15 — первый в мире карбоновый суперкар, о котором все забыли
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

151202



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что пришлось пережить Гагарину во время спуска
1
84
Что пришлось пережить Гагарину во время спуска
Евгений Сидихин
0
18
Евгений Сидихин
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
0
23
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
0
44
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
Девушка лишилась части волос, покрасившись дома (7 фото)
Девушка лишилась части волос, покрасившись дома (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#дтп#шоу бизнес#сша#полиция#дети#прикольные#авто аварии
#интересно#интересное#животные#картинки#СССР#подборка#аварии#знаменитости#природа#космос
#Юмор#Россия#история#люди#кино#в мире#автомобили#автомир#сатира#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться