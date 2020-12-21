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Jaguar XJR-15 — первый в мире карбоновый суперкар, о котором все забыли

Jaguar XJR-15 — первый в мире карбоновый суперкар, о котором все забыли (16 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: jaguar   авто   автомир   автомобили   автоспорт   спотркар   суперкар   
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В конце 1980-х Jaguar в партнерстве с компанией Tom Walkinshaw Racing выиграли не только чемпионат мира среди спортпрототипов World Sportscar Championship, но и культовую гонку 24 часа Ле-Мана в своем классе, причем кольцо Сартэ покорилось англичанам дважды - в 1988 и 1990 году!
После первого успеха Jaguar и TWR решили выпустить дорожную версию гоночного болида XJR-9, а также запустить монокубок в качестве гонок поддержки перед отдельными этапами Формулы-1. Модель получила название XJR-15 и стоила около 1 000 000 долларов!

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Метки: jaguar   авто   автомир   автомобили   автоспорт   спотркар   суперкар   
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