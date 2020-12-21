Jaguar XJR-15 — первый в мире карбоновый суперкар, о котором все забыли

К сожалению, чемпионат не получил ожидаемого отклика, да и сам автомобиль вскоре оказался забытым. При всей своей технологичности и стоимости 1 миллион долларов в 1990 году, выглядел XJR-15 достаточно плотоядно, а ведь за меньшие деньги тогда можно было купить Ferrari F40 - один из самых ярких автомобилей всех времен! Ну а появление в 1992 году McLaren F1 с V12 от BMW мощностью 627 лошадиных сил, стало последним гвоздем в крышке гроба Jaguar XJR-15. Всего было выпущено около 50 экземпляров Jaguar XJR-15.



Однако, игнорировать вклад XJR-15 в развитие суперкаростроения не справедливо.