Jaguar XJR-15 — первый в мире карбоновый суперкар, о котором все забыли

В конце 1980-х Jaguar в партнерстве с компанией Tom Walkinshaw Racing выиграли не только чемпионат мира среди спортпрототипов World Sportscar Championship, но и культовую гонку 24 часа Ле-Мана в своем классе, причем кольцо Сартэ покорилось англичанам дважды - в 1988 и 1990 году!
После первого успеха Jaguar и TWR решили выпустить дорожную версию гоночного болида XJR-9, а также запустить монокубок в качестве гонок поддержки перед отдельными этапами Формулы-1. Модель получила название XJR-15 и стоила около 1 000 000 долларов!
После первого успеха Jaguar и TWR решили выпустить дорожную версию гоночного болида XJR-9, а также запустить монокубок в качестве гонок поддержки перед отдельными этапами Формулы-1. Модель получила название XJR-15 и стоила около 1 000 000 долларов!
XJR-15 является первым дорожным автомобилем, построенным полностью из углеродных и кевларовых композитов, прежде чем McLaren F1 использовал подобные технологии строительства в 1992 году! На рубеже 90-х технологии работы с композитными материалами шагнули из автоспорта на дороги общего пользования. В том числе, благодаря заслугам инженеров Jaguar.
По технической части автомобиль практически полностью повторял гоночный прототип XJR-9: в базе располагался 6-литровый V12 мощностью 450 лошадиных сил, агрегатированный с 6-ступенчатой "механикой". В ходовой использовались двойные поперечные рычаги, амортизаторы Bilstein и дисковые тормоза AP Racing. Дизайнеры Тони Саутгейт и Питер Стивенс, который позже стал соавтором дизайна McLaren F1, адаптировали кузов для повседневного использования, расширив кабину и увеличив её высоту. При этом интерьер сохранил спортивный аскетизм: покупателей ждала теснота, шум, не самая лучшая эргономика и карбоновая отделка. Автомобиль способен развивать скорость выше 320 км/ч, а первую "сотню" разменивал за 3,9 секунды - тут все неудобства отходят на второй план.
Как уже упоминалось выше, 20 XJR-15 приняли участие в монокубке Jaguar Intercontinental Challenge 1991 года - это была отличная возможность прорекламировать как новейший суперкар от Jaguar, так и гражданскую продукцию бренда. На трассе на одинаковых машинах встречались как профессиональные гонщики, так и богатые любители. Супер известных персон из мира автоспорта в серии не выступало, можно отметить Хуана Мануэля Фанхио Второго - племянника 5-кратного чемпиона Формулы-1, Дэвида Брэбэма - сына трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Джека Брэбэма, Тиффа Нидэлла - гонщика и ведущего шоу Top Gear в "докларксоновскую" эпоху.
Кубок состоял из трех гонок в Монако, Сильверстоуне и Спа-Франкоршам. На кону в первых двух гонках стояли новые автомобили Jaguar XJR-S, а в финальной гонке в Спа разыграли целый миллион долларов! Приз покрывал цену автомобиля и чтобы разогреть накал борьбы организаторы скрыли информацию о количестве кругов в гонке. Не зная когда упадет клетчатый флаг, гонщики должны были атаковать по максимуму. Победителем стал немецкий гонщик Армин Хане, назвавший победу в Спа ключевым моментом в своей карьере. Опять же, миллион долларов...
К сожалению, чемпионат не получил ожидаемого отклика, да и сам автомобиль вскоре оказался забытым. При всей своей технологичности и стоимости 1 миллион долларов в 1990 году, выглядел XJR-15 достаточно плотоядно, а ведь за меньшие деньги тогда можно было купить Ferrari F40 - один из самых ярких автомобилей всех времен! Ну а появление в 1992 году McLaren F1 с V12 от BMW мощностью 627 лошадиных сил, стало последним гвоздем в крышке гроба Jaguar XJR-15. Всего было выпущено около 50 экземпляров Jaguar XJR-15.
Однако, игнорировать вклад XJR-15 в развитие суперкаростроения не справедливо.
Однако, игнорировать вклад XJR-15 в развитие суперкаростроения не справедливо.
Источник:
Ссылки по теме:
- Родстер Jaguar 1954 года оставался нетронутым в сельском сарае десятилетиями, теперь он выставлен на аукцион
- Раритетный ржавый Jaguar E-Type, который 30 лет простоял без движения
- Легендарный Jaguar XJ220 с минимальным пробегом выставили на аукцион
- Черный капот, скотч на фарах и дырявый бампер — зачем все это гоночным Mercedes-Benz
- Лимитированный Bugatti Chiron «Les Légendes du Ciel» — дань уважения легендам авиации
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...