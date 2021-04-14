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11 апреля, в Белорецком районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк 46-летний водитель за рулем микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и вылетел с дороги кювет. В момент ДТП в салоне находилось 7 человек.
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24-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм, ещё четверо госпитализированы.
Как сообщает водитель, знакомый попросил перегнать автобус из Сибая в Уфу, и водитель решил взять попутчиков. На трассе у автомобиля лопнуло колесо.
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