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Авария дня. В Башкирии водитель взял попутчиков и попал в ДТП

Авария дня. В Башкирии водитель взял попутчиков и попал в ДТП (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 апреля 2021 10:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо лопнуло   смертельное дтп   
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11 апреля, в Белорецком районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк 46-летний водитель за рулем микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и вылетел с дороги кювет. В момент ДТП в салоне находилось 7 человек.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо лопнуло   смертельное дтп   
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5  комментариев
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1k
Matrix 3 часа назад
вот и доехали на бла-бла каре
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27k
EvilHomer 9 минут назад
Долб@йобщик.
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2k
Хрюн 22 минуты назад
Водила тот ещё мудак. Если машина не твоя и ты не знаешь её технического состояния зачем гнать ??? На скорости в 80 км/ч никуда бы он не улетел. Повилял бы по дороге и остановился.
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−31
EE 24 минуты назад
Обычный заработун на бла бла каре. Несколько аккаунтов и поехали. Грузим 7 человек и в кувет.
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1k
Sergei 2 часа назад
Сэкономили...
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