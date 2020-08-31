Buick Y-Job - первый в мире концепт-кар

Технически бьюик Y-Job мало отличался от машин своего класса. Но его футуристический дизайн просто поражал. У него не было задних сидений и подножек, решетки и хромированные накладки, габаритные огни в задних крыльях - все это восхитило не только публику, но и автопроизводителей, и впоследствии активно использовалось в разработке машин в США.