Buick Y-Job - первый в мире концепт-кар

Бьюик Y-Job, разработанный Харли Эрлом в 1938 году - настоящая веха в истории автомобилестроения. Это был первый в мире концепт-кар, котрый с самого начала не был предназначен для массового произвродства, а создавался для демонстрации новаторских идей всему автомобильному миру.
Технически бьюик Y-Job мало отличался от машин своего класса. Но его футуристический дизайн просто поражал. У него не было задних сидений и подножек, решетки и хромированные накладки, габаритные огни в задних крыльях - все это восхитило не только публику, но и автопроизводителей, и впоследствии активно использовалось в разработке машин в США.
Машину можно было часто увидеть на улицах Детройта: Харли Эрл, разработчик Y-Job и главный дизайнер General Motors, часто катался на своем детище по городу, чтобы с гордостью продемонстрировать его публике.
В название своего детища Эрл встроил букву Y в противовес современным ему дизайнерам, которые любили называть модели с использованием буквы Х. Некоторые элементы оформления Buick Y-Job - например, широкая горизонтальная металлическая накладка с тонкими вертикальными решетками - активно использовались в дизайне бьюиков и кадиллаков в 1940-х.
Но первому в мире концепт-кару была суждена недолгая слава. Новые разработки дизайнеров GM затмили его, и он сначала переехал на склад компани, а затем - в музей Слоуна в Мичигане, где он долгие годы прозябал в безвестности.
Лишь в 1990-х энтузиасты вспомнили о Buick Y-Job. В 1993 году он был перемещен в музей Генри Форда в Дирборне. А в 2001-м бренд Buick воссоздал Buick Y-Job с использованием современных технологий под новым именем Buick Blackhawk.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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