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Buick Y-Job - первый в мире концепт-кар

Buick Y-Job - первый в мире концепт-кар (9 фото)

Автор:
31 августа 2020 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   buick y-job   авто   автомобили   бьюик   история автомобилестроения   концепт-кар   познавательно   
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Бьюик Y-Job, разработанный Харли Эрлом в 1938 году - настоящая веха в истории автомобилестроения. Это был первый в мире концепт-кар, котрый с самого начала не был предназначен для массового произвродства, а создавался для демонстрации новаторских идей всему автомобильному миру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Buick   buick y-job   авто   автомобили   бьюик   история автомобилестроения   концепт-кар   познавательно   
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