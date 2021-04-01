Инспектор остановил таксиста за то, что тот не пропустил «скорую»

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В Москве по правой полосе на проспекте Андропова ехал автомобиль такси, а вслед за ним двигался реанимобиль с включенными спецсигналами. Таксист уступил дорогу, как только появилось подходящее пространство в соседней полосе, однако инспектор ГИБДД решил остановить его.
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Такие бессмысленные посты надо минусить по полной :D