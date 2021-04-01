Инспектор остановил таксиста за то, что тот не пропустил «скорую»

В Москве по правой полосе на проспекте Андропова ехал автомобиль такси, а вслед за ним двигался реанимобиль с включенными спецсигналами. Таксист уступил дорогу, как только появилось подходящее пространство в соседней полосе, однако инспектор ГИБДД решил остановить его.

0 Есть ли вина таксиста в этом инциденте? Мог ли он раньше освободить полосу?