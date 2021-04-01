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Инспектор остановил таксиста за то, что тот не пропустил «скорую»

Инспектор остановил таксиста за то, что тот не пропустил «скорую» (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 10:58
Сообщество : Автомир
Метки: Скорая   авто   автомир   видео   карма   не уступил   скорая помощь   спецсигнал   
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В Москве по правой полосе на проспекте Андропова ехал автомобиль такси, а вслед за ним двигался реанимобиль с включенными спецсигналами. Таксист уступил дорогу, как только появилось подходящее пространство в соседней полосе, однако инспектор ГИБДД решил остановить его.

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Метки: Скорая   авто   автомир   видео   карма   не уступил   скорая помощь   спецсигнал   
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18  комментариев
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8k
Васильевна 2 часа назад
Много раз мог перестроиться влево.
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21k
Inter 19 минут назад
я бы сразу начал щемиться ,но по поводу не пропустил ,скорая за ним лихо ехела.скстати,а чего скорая стопанулась то?? уже никуда не спешила??
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6k
Игорь 42 минуты назад
дырок было полно и перестроился он только когда увидел гайцов
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
таксист десять раз мог уйти ,но нет летел до последнего
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146
робт Час назад
тему создал водитель автобуса "гармошки" ?
там места было полно уступить
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4k
schmubu Час назад
ТС - удак с удацкими вопросами, минус.
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36k
dima423 2 часа назад
какой то странный вопрос, из разряда а может ли утка плавать? ну сам не видишь чтоль автор, что таксист мог много раз перестроиться влево без проблем)
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39k
Александр 2 часа назад
В Маскве это где ?
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165
Алексей 2 часа назад
Видимо штраф за непропуск спецтранспорта недостаточно велик.
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1k
GUSAR 2 часа назад
А зачем в конце ролика скорая помощь остановилась?
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dima423 GUSAR 2 часа назад
я думаю водила скорой показал рукой на таксиста, чтобы гайцы его приняли)
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21k
Inter dima423 19 минут назад
если срочный вызов не до такой х..ни,руками показывать.
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7k
Колорад 2 часа назад
А что тут обсуждать - мог сто раз уступить...
Такие бессмысленные посты надо минусить по полной :D
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8k
portmen77 2 часа назад
Конечно мог. Понесёт заслуженное наказание.
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618
Злодей 2 часа назад
Всегда уступают тем, кто перестраивается при помехе авто со скорой. Наказать однозначно.
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28k
BuG 2 часа назад
Если плотный поток и некуда втиснуться, включайте указатель поворота, вправо или влево в зависимости от того куда скорей всего будете уходить. Так вы обозначите своё НАМЕРЕНИЕ уступить дорогу при подходящем случае. Тогда к вам не придраться. А тут таксист виноват.
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204
thefanofbeer 2 часа назад
Он пропустил не тогда, когда появилось подходящее пространство, а когда увидел инспектора.
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2k
LekS 2 часа назад
Полно раз мог уступить, а уступил только когда гайцов увидел. Однозначно виноват.
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