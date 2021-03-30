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Команда из трех человек вытащила тяжелый пикап, вмерзший в реку на два месяца

Команда из трех человек вытащила тяжелый пикап, вмерзший в реку на два месяца (5 фото)

Автор:
30 марта 2021 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: chevrolet silverado   Канада   авто   автомир   внедорожник   лед   пикап   
1260
5
Chevrolet Silverado, застрявший в ледяной Невольничьей реке в Альберте, Канада, был спасен компанией Big Ice Services, специализирующейся на таких работах. Процесс извлечения был чрезвычайно опасным, но увенчался успехом.
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Метки: chevrolet silverado   Канада   авто   автомир   внедорожник   лед   пикап   
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7  комментариев
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366k
Алексей 2 часа назад
легче наверное было новый купить. я про стоимость операции.тем более утопленник.это минус вся проводка и электроника
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106
vtoroyshans 42 минуты назад
ни чё не понял он торчал что ли из воды мордой всё это время. сразу бы трос да лебёдка за деревья на берегу. мы уаза с 30 метров на водохранилище достали с помощью палок . примерно вот так
Ссылка youtu.be
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4k
Subic Час назад
Все оценивают спасательную операцию сравнивая с (возможной) остаточной стоимостью автомобиля. Но, любая, техника, затопленная в водоеме это плохо для экологии водоема. В автомобиле, топливо, масла - к примеру. И, возможно, владелец думал о чистоте водоема (сам или стимулированный грядущими штрафами не так важно), а автомобиль (в смысле возможной остаточной стоимости), вообще, вторичен.
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61k
Доктор Джонс Час назад
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вот это я понимаю рыбалка )))
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9k
Алексей 2 часа назад
Что то его вроде как и не стоило спасть,ну или спасли так
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