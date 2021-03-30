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Chevrolet Silverado, застрявший в ледяной Невольничьей реке в Альберте, Канада, был спасен компанией Big Ice Services, специализирующейся на таких работах. Процесс извлечения был чрезвычайно опасным, но увенчался успехом.
Ещё 1 января водитель Chevrolet Silverado решил форсировать на пикапе Невольничью реку. Однако не учёл, что в последние годы уровень воды в реке серьёзно вырос, а лёд стал нестабилен. В итоге пикап угодил в промоину и затонул почти полностью, но водитель успел выбраться на твёрдую поверхность.
Именно нестабильность льда стала главной проблемой во время спасения автомобиля. Специалистам Big Ice Services пришлось дополнительно намораживать лёд по маршруту от берега до места нахождения пикапа и вокруг него, чтобы обеспечить безопасность людей и оборудования. Глубина реки в этом месте составляла около 10 метров.
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Для извлечения автомобиля использовали построенную вокруг него портальную раму с подъёмными тросами на блоках и мощные цепные пилы: пикап буквально выпилили из речного льда. В каком состоянии находится автомобиль на данный момент, судить трудно, так как владельцу придётся долго размораживать машину, на фото видны лишь кое-где замятые борта. Хотя фотографии процесса компания опубликовала только сейчас, спасательная операция завершилась 26 февраля. Таким образом, Silverado провёл во льдах почти два месяца.
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