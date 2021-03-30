Для извлечения автомобиля использовали построенную вокруг него портальную раму с подъёмными тросами на блоках и мощные цепные пилы: пикап буквально выпилили из речного льда. В каком состоянии находится автомобиль на данный момент, судить трудно, так как владельцу придётся долго размораживать машину, на фото видны лишь кое-где замятые борта. Хотя фотографии процесса компания опубликовала только сейчас, спасательная операция завершилась 26 февраля. Таким образом, Silverado провёл во льдах почти два месяца.