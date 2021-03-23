Очередная подборка фотографий с автомобилями времен СССР.
Сегодня побываем в Ташкенте и Узбекистане. Посмотрим площадку готовой продукции заводов ЛАЗ и ИЖ и многое другое.
Эта фотография сделана в Москве 32 года назад - в 1989 году. Уже тогда столичные улицы частенько были перегружены пробками. Конечно, размер автопарка в то время был не таким большим, как сейчас, но и пропускная способность автомагистралей была значительно ниже. Отсюда и заторы, в которых приходилось стоять всем: от легковых автомобилей до автобусов.
Трудовые будни 6 ТПМ Москвы. Таксопарки все еще продолжали эксплуатировать ГАЗ-М20 "Победа", но в них уже начались поставки новеньких ГАЗ-21 "Волга". На фотографии мы видим сразу два автомобиля первой серии : один слева, второй - на подъемнике на заднем плане.
Новенький ГАЗ-24 "Волга" в аэропорту города Ташкент. Ташкентские номера содержали сочетание букв "Т" и "Н". Этот автомобиль должен был встречать VIP-персон и оснащен милыми занавесочками на заднем окне.
Производство мотоциклов "Днепр" на Киевском мотоциклетном заводе (КМЗ). Интересно, что финальную сборку мотоциклы проходят в сборе с коляской. Мотоциклы закреплены на особой раме, с помощью которой они подвешивались к расположенной выше конвейерной ленте.
Колонная автопоездов в составе седельных тягачей КамАЗ-5410 везет урожай. Судя по номеру "НВА" фотография сделана в Навойской области в центральной части современного Узбекистана. На прицепе плакат: "Наш хлеб - Родине!".
Конец рабочей смены на Горьковском автозаводе, 1989 г. Уставшие рабочие проходят мимо произведенных заводом грузовиков. На переднем плане - ГАЗ-53-12 с двигателем ЗМЗ-53-11 мощностью 120 л. с. и грузоподъёмностью 4,5 т. На заднем плане - легендарные "шишиги".
Самосвалы МАЗ-205 на погрузке песка в карьере. Погрузочная лента рассчитана на одновременное заполнение кузовов сразу двух самосвалов. Несмотря на это, к ней выстроилась огромная очередь, в которой можно увидеть даже самосвал на базе ЗИС-150.
Москва, Охотный ряд, конец 50-х. Светофор старого образца - зелёный вверху, а красный внизу. Поток автомобилей не блещет разнообразием. Вы можете увидеть сразу три "Победы", три троллейбуса МТБ-82, а также два автобуса ЗИС/ЗИЛ-155.
Ремонт дороги в Москве в 1959 году. Обратите внимание на количество задействованного народа. Но еще любопытнее то, что практически все - женщины, которые взяли в руки лопаты и раскидывают тяжелый горячий асфальт под колеса катка.
Первые автомобили УАЗ-450 на главном конвейере. Фотография сделана в 1958 году. С одного конвейера сходят как гражданский "головастик", так и явно военная "санитарка" с цельнометаллическим кузовом и светозащитной маскировкой на передних фарах.
Нет, это не кадр страшной автомобильной аварии, а операция по замеру уровня шума на улицах Москвы. Фотография сделана в 1970 году.
1974 год. Загрузка транспортного самолета "Аэрофлота" АН-12 в аэропорту города Тюмень. По специально установленной аппарели заезжает тяжелый гусеничный трактор. На заднем плане - пара ГАЗ-24 "Волга" оливкового цвета и Урал-4320.
Производство гусеничных тракторов ДТ-75 на Волгоградском тракторном заводе (ВТЗ). Это одна из самых распространенных моделей гусеничного трактора в нашей стране, который, пройдя множество модернизаций, выпускается до сих пор. В 2013 году ВТЗ отметил полувековой юбилей выпуска ДТ-75.
Отдых. Эта фотография сделана в 1976 году в Москве, Северное Бутово.
Прекрасная солнечная фотография Киева 60-х годов. Вид на вокзал со стороны улицы Коминтерна, которая сейчас называется Симона Петлюры. Трамваи МТВ-82 работали во многих городах СССР: в Москве, Киеве и Одессе. В Киеве их эксплуатировали до 1984 года.
Московский водитель такси за рулем ГАЗ-21 "Волга". Фотография сделана в 1970 году. "Волги" с необычной красной крышей и серым цветом кузова прозвали "Красными шапочками". Подобную расцветку получали автомобили, прошедшие в конце 60х годов капремонт. Шоферы их не любили, так как работы проводились на очень низком уровне, поэтому автомобили часто ломались.
Площадка готовой продукции автобусного завода ЛАЗ. Фотография сделана в 60-х годах. Среди автобусов можно увидеть городские ЛАЗ-695Б (их можно отличить по трем вентиляционным люкам в крыше) и туристические ЛАЗ-697 с овалом вокруг логотипа "Л" и матерчатой сдвижной секцией в крыше.
Площадка готовой продукции Ижевского машиностроительного завода в 1970 году. Готова партия автомобилей Москвич-412 небесно-голубого цвета.
А теперь перенесемся на Горьковский автомобильный завод, где на главном конвейере идет полным ходом производство полноприводных грузовиков ГАЗ-66. Легендарные "шишиги" с кабинами оливкового и песочного цветов на одной из последних стадий сборки.
А это уже Будапешт, Венгрия. Владелец ГАЗ-М20 "Победа" приехал на заправку ÁFOR, чтобы залить полный бак своего автомобиля. Обратите внимание на дополнительные круглые фонари над штатными задними фонарями. Это дополнительные стоп-сигналы, или поворотники?
Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе в Москве. Фотография сделана в 1977-1979 годах.
Седельный тягач ЯАЗ-210Д привез бетонную секцию на стройку. Идет разгрузка гусеничным краном. Обратите внимание, что спереди грузовик привязан к гусеничному трактору, т.е. тяжелый автопоезд пришлось с трудом затаскивать на раскисшее после дождей место разгрузки.
9 июля 1961 г., народ едет на авиационный парад из Москвы в Жуковский. Фотография сделана фотографом Wim Dussel. В пробке стоят "Волги", "Победы", ГАЗ-12 ЗИМ, автобусы ПАЗ, ЗИС, а также грузовики ГАЗ. Особо внимательные даже увидят мотоколяску СМЗ-С3А.
Комбайн СК-3 загружает зерном опытный образец грузовичка УАЗ-451Д. Самоходный комбайн СК-3 выпускался в середине прошлого века, причем совсем недолго – лишь несколько лет. Однако за это время он успел удивить мир, а также получить премию Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе. Это произошло в 1958 году, а теперь комбайн стал раритетом – его даже в музее Эстонии можно увидеть.
Напоследок переместимся в 1985 год на Саранский завод автосамосвалов, где на базе новеньких шасси, присылаемых с Горьковского автозавода, делали самые разные сельскохозяйственные и строительные самосвалы с задней или трехсторонней разгрузкой.
Источник:
- Это вам не эко-шуба! Искусственный мех в Советском Союзе
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Ленинградка и мост через канал в 1961 году
Это нихера не любопытно, это трагедия. Хроническая нехватка мужских рук, ибо погибли на войне.