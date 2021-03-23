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Теплые «ламповые» фотографии с автомобилями прошлого

Теплые «ламповые» фотографии с автомобилями прошлого (26 фото)

Автор:
23 марта 2021 21:38
Метки: СССР   авто   ретро   
451
26

Очередная подборка фотографий с автомобилями времен СССР.
Сегодня побываем в Ташкенте и Узбекистане. Посмотрим площадку готовой продукции заводов ЛАЗ и ИЖ и многое другое.

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Метки: СССР   авто   ретро   
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4k
Бу 4 часа назад
Спасибо
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Про такси - Красная шапочка, прям открытие! В детстве их видел, конечно, но думал, что просто так покрашены!
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26k
Седой 2 часа назад
Уже будучи относительно взрослыми мы с другом ходили на отвоз породы и нас пускали за руль 205 маза, нам было в кайф
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5k
workmen77 3 часа назад
"Производство гусеничных тракторов ДТ-75 на Волгоградском тракторном заводе (ВТЗ). Это одна из самых распространенных моделей гусеничного трактора в нашей стране, который, пройдя множество модернизаций, выпускается до сих пор" - какие трактора ДТ-75 выпускают до сих пор? Там и завода (ВГТЗ) этого уже лет 5 как нет. 20 лет стабильности как-никак.
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780
Stranger2018 3 часа назад
Благодарочка за пост!
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337
alex 3 часа назад
Третья фотка с конца это
Ленинградка и мост через канал в 1961 году
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alex 3 часа назад
https://pastvu.com/p/141050https://pastvu.com/p/141050
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27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
=Обратите внимание на количество задействованного народа. Но еще любопытнее то, что практически все - женщины, которые взяли в руки лопаты и раскидывают тяжелый горячий асфальт под колеса катка.=

Это нихера не любопытно, это трагедия. Хроническая нехватка мужских рук, ибо погибли на войне.
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