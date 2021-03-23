Эта фотография сделана в Москве 32 года назад - в 1989 году. Уже тогда столичные улицы частенько были перегружены пробками. Конечно, размер автопарка в то время был не таким большим, как сейчас, но и пропускная способность автомагистралей была значительно ниже. Отсюда и заторы, в которых приходилось стоять всем: от легковых автомобилей до автобусов.