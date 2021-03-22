Зеленая капсула времени: ультра-редкий Ford GT40 MK1 1966 года выпуска

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Ford GT40 известен как первый американский автомобиль, созданный чтобы выиграть 24 часа Ле-Мана. Он выигрывал гонку четыре раза подряд (1966-1969), положив конец доминированию Ferrari в категории прототипов.
В Великобритании продают Ford GT40 1966 года в редкой модификации — это один из всего 30 экземпляров модели первой серии (Mk I) с допуском на дороги общего пользования. 55-летняя двухдверка пребывает в состоянии новой и полностью соответствует заводской комплектации.
Автомобиль сохранил родную краску (согласно описанию, только эта машина получила цвет Warwick Green) и все оригинальные агрегаты, о чём свидетельствует специальный сертификат. Среднемоторный GT40 оснащён 4,7-литровым V8 мощностью свыше 300 сил, коробка передач — пятиступенчатая «механика».
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Дополнительных сведений о выставленном на продажу спорткаре мало. Известно лишь, что он принадлежал эксперту по модели GT40, а после оказался в руках одного из самых известных коллекционеров. Стоимость двухдверки не указана, но другие экземпляры в отличном состоянии продаются на аукционах за миллионы долларов — в том числе и за восьмизначные суммы.
Легендарный Ford был выпущен ради гоночных успехов — Генри Форд II задумал побить на знаменитом марафоне в Ле-Мане команду Ferrari. Первый же прототип смог показать лучшее время прохождения трассы, однако до финиша 24-часового соревнования так и не добрался.
Позже улучшенный GT40 четырежды становился победителем гонки и повторил достижение Ferrari, став вторым в истории Ле-Мана, победившим в двух и более гонках с одним и тем же шасси. Выпуск модели завершился в 1969-м, но после было произведено множество копий.
В 2004–2006 годах Ford выпустил среднемоторный GT по мотивам GT40, в 2015-м было представлено второе поколение.
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