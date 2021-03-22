Зеленая капсула времени: ультра-редкий Ford GT40 MK1 1966 года выпуска

Дополнительных сведений о выставленном на продажу спорткаре мало. Известно лишь, что он принадлежал эксперту по модели GT40, а после оказался в руках одного из самых известных коллекционеров. Стоимость двухдверки не указана, но другие экземпляры в отличном состоянии продаются на аукционах за миллионы долларов — в том числе и за восьмизначные суммы.