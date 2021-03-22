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Зеленая капсула времени: ультра-редкий Ford GT40 MK1 1966 года выпуска

Зеленая капсула времени: ультра-редкий Ford GT40 MK1 1966 года выпуска (21 фото)

Автор:
22 марта 2021 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford gt40   авто   найдено ***ay   олдтаймер   ретро авто   
338
21
Ford GT40 известен как первый американский автомобиль, созданный чтобы выиграть 24 часа Ле-Мана. Он выигрывал гонку четыре раза подряд (1966-1969), положив конец доминированию Ferrari в категории прототипов.
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Метки: ford   ford gt40   авто   найдено ***ay   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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−33
_________ 3 часа назад
когда то у меня была чехословацкая миниатюрная копия этой машины... на зависть всем соседским мальчишкам! их продавали году эдак в 80-м, 82-м....
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55k
Парагвайский шпион 3 часа назад
Джереми Кларксон бы купил, но... Он в ней не поместится
Помню в одном из выпусков Гранд Тур, на этой машине катался Мэй. А Кларксон скрипел зубами, потому что не смог в нее залезть и покататься...
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7k
kaboza Парагвайский шпион 2 часа назад
у джеза с фордами эпопея та еще была, а в мк1 190 свои не вместил)) агрегат супер..и сук красивый..
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