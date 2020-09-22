Ford Mustang Mach 1 Twisrer Special (1970) – Мистер Твистер

Версия Twister предлагалась с двумя вариантами двигателя: V8 351 Cleveland (300 л.с.) или 428 Super Cobra Jet Ram Air (351 л.с.), и отличалась доработанной подвеской. Акцент был сделан на максимально эффективный разгон – что может быть лучше для американцем, чем оставить две черные полосы на асфальте?! Grabber Orange был единственным цветом для Twister, присутствовали также черные полосы на бортах, капоте и изображение торнадо на задних крыльях.