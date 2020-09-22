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Ford Mustang Mach 1 Twisrer Special (1970) – Мистер Твистер

Ford Mustang Mach 1 Twisrer Special (1970) – Мистер Твистер

Автор:
22 сентября 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford mustang   mustang   авто   мускул-кар   олдтаймер   ретро авто   
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В советской поэзии был персонаж, созданный в 30-х годах Самуилом Маршаком – Мистер Твистер. Это бывший американский министр, а ныне банкир, “владелец заводов, газет, пароходов”, а еще расист, прибывший с туристическим визитом в Советский союз. А в Америке Twister называют торнадо, нередко бушующие в сельских районах Канзаса, может именно Twister унес девочку Элли в Волшебную страну?!

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Метки: ford   ford mustang   mustang   авто   мускул-кар   олдтаймер   ретро авто   
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krivsan 2 дня назад
я ездил на данном авто в GRID 2
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Остап Ива́нович. День назад
Часто бываю в США. Эти мустанги очень вонючие..у них маленький моторесурс ,если на них гонять как в кино то двигатель и трансмиссию надо менять каждый месяц..
Часто бываю в США. Эти мустанги очень вонючие..у них маленький моторесурс ,если на них гонять как в кино то двигатель и трансмиссию надо менять каждый месяц..
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