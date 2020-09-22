Ford Mustang Mach 1 Twisrer Special (1970) – Мистер Твистер

В советской поэзии был персонаж, созданный в 30-х годах Самуилом Маршаком – Мистер Твистер. Это бывший американский министр, а ныне банкир, “владелец заводов, газет, пароходов”, а еще расист, прибывший с туристическим визитом в Советский союз. А в Америке Twister называют торнадо, нередко бушующие в сельских районах Канзаса, может именно Twister унес девочку Элли в Волшебную страну?!
А еще Twister – это специальная версия Ford Mustang Mach 1, предлагавшаяся в 1970 году исключительно в дилерском центре Канзас-Сити: Торнадо среди торнадо:) Всего было выпущено 96 автомобилей, которые сегодня стоят далеко за 100 000 долларов!
Версия Twister предлагалась с двумя вариантами двигателя: V8 351 Cleveland (300 л.с.) или 428 Super Cobra Jet Ram Air (351 л.с.), и отличалась доработанной подвеской. Акцент был сделан на максимально эффективный разгон – что может быть лучше для американцем, чем оставить две черные полосы на асфальте?! Grabber Orange был единственным цветом для Twister, присутствовали также черные полосы на бортах, капоте и изображение торнадо на задних крыльях.
Twister стал для Ford удачным проектом и в 1985 году появился Twister II. Это были не самые удачные годы для Мустанга и пакет Twister предлагался на всех модификациях, продаваемых в Канзасе. Автомобиль оказался гораздо менее яркий, чем Mach 1, но 90 покупателей все-же нашлось (76 купе и 14 кабриолетов).
Ну а поскольку, Ford активно использует ностальгию клиентов, в 2008 году появилась третья версия Twister. Этот был уже ближе к первоисточнику, получив такой же цвет, схожее оформление, спойлер Ducktail на кромке багажника и схожий воздухозаборник на капоте.
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