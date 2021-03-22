Конструкция ранних тракторов была предельно примитивной, обычная механика в чистом виде. Моторы отличались по типу топлива, количеству цилиндров и типу запуска. Само собой, конечно, они отличались еще литражом и мощностью, но сейчас не о них, а о любопытной системе запуска трактора Field-Marshall.

0 Источник: Производство этого трактора началось в 1945 году, с машин первой серии, а завершилось в 1957-м тракторами третьей модернизированной версии. При этом основные отличия были в трансмиссии, количестве передач и максимальной скорости. Ну а теперь про двигатель.

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0 Источник: Одноцилиндровый двухтактный 40- сильный дизель водяного охлаждения, с горизонтальным ходом поршня. Как у легендарного Ланц-Бульдог, только у его нефтяного мотора зажигание было от калильной головки, а здесь всё гораздо забавней.

0 Источник: Итак, для запуска «Фельдмаршала» нужно сперва открыть клапан декомпрессора и выставить огромный маховик в таком положении, что бы метка на нем совпала с указателем на корпусе мотора.

Электрогенератор и освещение на трактора первой и второй серии фермеры ставили своими силами. С завода электрооборудование отсутствовало полностью 0 Источник: После этого надо выкрутить винтовой держатель из головки блока, вставить в него специальный фитиль, подпалить и закрутить обратно. В качестве фитиля обычно использовали кусок пропитанной в селитре газеты.

0 Источник: Эта штука одновременно была подобием свечи накала и упрощала запуск мотора. Никакого электричества изначально на этом тракторе вообще не было.

0 Источник: Теперь можно было рукояткой крутить маховик пока мотор не заведется. Декомпрессор закрывался сам при достижении 10 оборотов маховика в минуту.

0 Источник: На случай затрудненного пуска, особенно в холодную погоду, предусмотрен так называемый патронный пуск. Для этого использовался специальный "фирменный", или обычный холостой патрон от охотничьего ружья.

0 Источник: «Казенник», куда он вставлялся, расположен слева перед радиаторами, трубка от него, через перепускной клапан идет к головке блока. Завинчивалась крышка, сквозь которую шел боёк, и после всей вышеописанной подготовки надо было ударить молотком по бойку.

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0 Источник: Создавался эффект пневматического запуска, который есть на некоторых тракторных и тепловозных дизелях, только вместо сжатого воздуха применялся пиропатрон. Как правило, после такого запуска мотор уже начинал работать уверенно. Только часто пользоваться этим методом не рекомендовалось.

0 Источник: Пороховые газы негативно сказываясь на долговечности мотора, а резкое повышение давления в цилиндре могло заклинить клапан декомпрессора.