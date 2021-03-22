FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7633 поста • 711 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Один выстрел – один запуск: дизельный трактор с патроном вместо стартера

Один выстрел – один запуск: дизельный трактор с патроном вместо стартера (13 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   ретро техника   трактор   
866
13
1
Конструкция ранних тракторов была предельно примитивной, обычная механика в чистом виде. Моторы отличались по типу топлива, количеству цилиндров и типу запуска. Само собой, конечно, они отличались еще литражом и мощностью, но сейчас не о них, а о любопытной системе запуска трактора Field-Marshall.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   ретро техника   трактор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
SerGProS 51 минуту назад
Время идет а все эти патроны, капсюли, веревочки никуда не уходят))
Смотреть до конца
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Соседи, такие соседи (5 фото) Соседи, такие соседи (5 фото) Редкий 88-летний дорожный локомотив Super Lion за миллион евро Редкий 88-летний дорожный локомотив Super Lion за миллион евро Снегоходу 50 лет, а он еще работает: легендарный и простой Bombardier Alpine Снегоходу 50 лет, а он еще работает: легендарный и простой Bombardier Alpine Детище рационализатора из северной глубинки: полноприводный трактор «Кировец» 6Х6 Детище рационализатора из северной глубинки: полноприводный трактор «Кировец» 6Х6 Междугородний автобус Ikarus-250.59 "Аполлон": в нашу гавань заходили корабли Междугородний автобус Ikarus-250.59 "Аполлон": в нашу гавань заходили корабли Каким был трактор для сбора кофе: единстенный уцелевший Coffee Train от Porsche Каким был трактор для сбора кофе: единстенный уцелевший Coffee Train от Porsche
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329569



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания
0
421
Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания
Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности
1
56
Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Жесткое столкновение в центре Геленджика
0
5
Авария дня. Жесткое столкновение в центре Геленджика
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
2
27
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео)
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#сша#кино#подборка#Фотографии.#gif#путин#фотографии
#интересно#история#СССР#прикольные#настроение#искусство#спорт#комментарии#смешные#живопись
#фото#факты#картинки#девушки#приколы#позитив#интересное#криминал#тайга#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться