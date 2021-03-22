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Конструкция ранних тракторов была предельно примитивной, обычная механика в чистом виде. Моторы отличались по типу топлива, количеству цилиндров и типу запуска. Само собой, конечно, они отличались еще литражом и мощностью, но сейчас не о них, а о любопытной системе запуска трактора Field-Marshall.
Производство этого трактора началось в 1945 году, с машин первой серии, а завершилось в 1957-м тракторами третьей модернизированной версии. При этом основные отличия были в трансмиссии, количестве передач и максимальной скорости. Ну а теперь про двигатель.
Одноцилиндровый двухтактный 40- сильный дизель водяного охлаждения, с горизонтальным ходом поршня. Как у легендарного Ланц-Бульдог, только у его нефтяного мотора зажигание было от калильной головки, а здесь всё гораздо забавней.
Итак, для запуска «Фельдмаршала» нужно сперва открыть клапан декомпрессора и выставить огромный маховик в таком положении, что бы метка на нем совпала с указателем на корпусе мотора.
Электрогенератор и освещение на трактора первой и второй серии фермеры ставили своими силами. С завода электрооборудование отсутствовало полностью
После этого надо выкрутить винтовой держатель из головки блока, вставить в него специальный фитиль, подпалить и закрутить обратно. В качестве фитиля обычно использовали кусок пропитанной в селитре газеты.
Эта штука одновременно была подобием свечи накала и упрощала запуск мотора. Никакого электричества изначально на этом тракторе вообще не было.
Теперь можно было рукояткой крутить маховик пока мотор не заведется. Декомпрессор закрывался сам при достижении 10 оборотов маховика в минуту.
На случай затрудненного пуска, особенно в холодную погоду, предусмотрен так называемый патронный пуск. Для этого использовался специальный "фирменный", или обычный холостой патрон от охотничьего ружья.
«Казенник», куда он вставлялся, расположен слева перед радиаторами, трубка от него, через перепускной клапан идет к головке блока. Завинчивалась крышка, сквозь которую шел боёк, и после всей вышеописанной подготовки надо было ударить молотком по бойку.
Создавался эффект пневматического запуска, который есть на некоторых тракторных и тепловозных дизелях, только вместо сжатого воздуха применялся пиропатрон. Как правило, после такого запуска мотор уже начинал работать уверенно. Только часто пользоваться этим методом не рекомендовалось.
Пороховые газы негативно сказываясь на долговечности мотора, а резкое повышение давления в цилиндре могло заклинить клапан декомпрессора.
«Фельдмаршалы» давно уж не на службе, отработали они своё, но на многочисленных сельскохозяйственных праздниках, выставках и ярмарках фокус с патронным запуском приводит в восторг даже далёких от техники людей.
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Метки: авто автомир ретро техника трактор
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