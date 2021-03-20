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УАЗ на дровах

УАЗ на дровах (9 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2021 15:38
Метки: авто   дрова   уаз   
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Сергей из Белоруссии, создатель УАЗа, способного ездить на дровах, всегда увлекался историей, особенно военной. Поэтому он прекрасно знает, что во времена Второй Мировой автомобили часто переоборудовали в газогенераторные. В Советском Союзе газогенераторные установки даже изготавливали серийно и устанавливали на грузовики АМО, ЗИС, ГАЗ, УралЗИС.

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Метки: авто   дрова   уаз   
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10k
ss 2 часа назад
А-а-а!!!

Серёга! Срочно пришпандоривай приставку "ЭКО" к названию, прибей к крыше хотя бы одну маленькую солнечную панель (без этого сейчас никак) и объяви об отказе от углеводородов. Всё! Мировые заказы тебе обеспечены. Может быть даже получишь нобелевскую премию за защиту окружающей среды...
А вот чурок из кузова выпусти. Путь домой едут. Будь человечней. Кстати, под эту "лавочку" открой движение ЧЛМ... Ну, типа как БЛМ. Тогда ещё можно нобелевку и за борьбу с расизмом получить.
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1k
Влад Чернов Час назад
все это здорово но скорость какую развивает сей агрегат ?
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15k
Maks Es 2 часа назад
Прекрасный способ уйти от акцизов на топливо.
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