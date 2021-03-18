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Только ботинки мелькнули: наезд на ребенка в Тольятти

Только ботинки мелькнули: наезд на ребенка в Тольятти (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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17 марта, в Тольятти на улице Ларина 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 7‑летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте вместе со своим приятелем.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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7  комментариев
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496k
Alexey Berestenko 2 часа назад
"Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте...." - а где там "положенное место"? В ближайшем райцентре?
И, ИМХО, там разрешенная скорость наверняка 40км/ч....
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12k
Роберт Шекли 11 минут назад
Водитель конченный п*дар так нестись в населенном пункте, где дети бегают
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918
Леший 16 минут назад
не стал бы я так быстро ехать....заборы, стоящие машины, какие-то ящики....кто угодно может выскочить
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1k
Khamul 22 минуты назад
Это называется несоблюдение безопасного скоростного режима.
И плевать даже, есть ли там на самом деле знак "40".
Ребенок, понятно, под колеса кинулся - но водитель видел стоящую сбоку машину (помеху обзору), видел уже пробежавшего первого ребенка, а скорость сбросить даже не подумал.
Ну и едет он для этих улочек явно слишком быстро - что показывает обгон другой машины в начале записи, водитель которой едет спокойно и осторожно.
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1k
Lovels Travel Полчаса назад
100% превышение скорости
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616
User1982 2 часа назад
родителей [мат]*ка надо бы наказать, дите маленькое следить нужно
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ботинки крепко привязаны, чтоб не соскакивали - а то беда.
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