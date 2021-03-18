Только ботинки мелькнули: наезд на ребенка в Тольятти

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17 марта, в Тольятти на улице Ларина 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 7‑летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте вместе со своим приятелем.
Мальчик был доставлен в больницу, где медики его осмотрели и назначили амбулаторное лечение.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
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И, ИМХО, там разрешенная скорость наверняка 40км/ч....
И плевать даже, есть ли там на самом деле знак "40".
Ребенок, понятно, под колеса кинулся - но водитель видел стоящую сбоку машину (помеху обзору), видел уже пробежавшего первого ребенка, а скорость сбросить даже не подумал.
Ну и едет он для этих улочек явно слишком быстро - что показывает обгон другой машины в начале записи, водитель которой едет спокойно и осторожно.