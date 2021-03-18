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В Липецке на Грязинском шоссе женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. Пострадали три человека.
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Предыдущая часть
В ДТП пострадали женщина-водитель и двое находившихся в ее машине мальчиков 12-ти и 2-х лет. Женщина и двухлетний мальчик госпитализированы, 12-летний мальчик после оказания помощи отпущен.
Момент столкновения
Последствия ДТП
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