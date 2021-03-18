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Авария дня. С детьми под самосвал

Авария дня. С детьми под самосвал (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   занос   
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В Липецке на Грязинском шоссе женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. Пострадали три человека.
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Метки: hyundai   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   занос   
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1  комментарий
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Karelian 2 часа назад
Таких куриц надо и водительских, и родительских прав лишать.
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Johnny

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