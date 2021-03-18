FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4215 постов • 457 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Москве девушка на MINI влетела в автобус, высаживавший пассажиров

Авария дня. В Москве девушка на MINI влетела в автобус, высаживавший пассажиров (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
331
1
2
17 марта, на улице Стромынка девушка за рулем легкового автомобиля MINI Cooper не справилась с управлением и въехала в автобус, высаживавший людей на остановке. В итоге пострадали водитель MINI и два пешехода.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим 2 часа назад
Всё таки пожизненное лишение права управлять ТС не такая уж и плохая идея. Впрочем как и отмена отсутствия умысла на причинение вреда здоровью или жизни.
Судить как потенциальных убийц, лишать водительского удостоверения пожизненно при подобных инцидентах. Тогда может научатся выбирать скоростной режим и манеру вождения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Алексей 2 часа назад
Сотрясение головного мозга?

Откуда у этой курицы мозги? Зимой входить на скорости в поворот? На это способен только безмозглый(ая)!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вампирский централ, или Не грози москвичам, попивая кровь у себя в Смоленске Вампирский централ, или Не грози москвичам, попивая кровь у себя в Смоленске Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину Авария дня. Женщина не смогла совершить обгон в Вологодской области Авария дня. Женщина не смогла совершить обгон в Вологодской области В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1742930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же
1
187
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила...
Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США
4
429
Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Скомканная салфетка» и другие худшие наряды с Грэмми-2021
0
9
«Скомканная салфетка» и другие худшие наряды с Грэмми-2021
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
2
31
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
Вампирский централ, или Не грози москвичам, попивая кровь у себя в Смоленске
Вампирский централ, или Не грози москвичам, попивая кровь у себя в Смоленске
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#интересное#автомир#дтп#автомобили#дети#авария дня#настроение
#фото#история#животные#сша#СССР#авто аварии#прикольные#приколы#девушки#позитив
#факты#люди#подборка#прикол#кино#аварии#природа#Автомобиль#картинки#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться