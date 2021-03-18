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17 марта, на улице Стромынка девушка за рулем легкового автомобиля MINI Cooper не справилась с управлением и въехала в автобус, высаживавший людей на остановке. В итоге пострадали водитель MINI и два пешехода.
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Автомобилистка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра и разрыв селезёнки. Пешеходов увезли в больницу с сотрясением, переломом бедра и переломом руки.
Два ракурса момента ДТП
Последствия ДТП
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