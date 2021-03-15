Mercury Marquis «Big Foot» — шестиколесный грузовик-монстр

Дизайнер черпал вдохновение в случайно найденных на Facebook фотографиях необычного вездехода с кузовом Cadillac 70-х годов, установленного на раме с восемью огромными колесами. Подумав, что шести колес будет достаточно, он решил создать свою собственную версию, взяв за основу Mercury Marquis.