Mercury Marquis «Big Foot» — шестиколесный грузовик-монстр

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В последнее время появилось огромное количество дизайнеров, которые создают самые невероятные 3D визуализации на автомобильную тематику. Одним из таких талантов является Тимоти Адри Эммануэлем, который опубликовал в своём Instagram старый американский автомобиль Mercury Marquis, превращенный в монстр-трак с колесной формулой 6х6.
Дизайнер черпал вдохновение в случайно найденных на Facebook фотографиях необычного вездехода с кузовом Cadillac 70-х годов, установленного на раме с восемью огромными колесами. Подумав, что шести колес будет достаточно, он решил создать свою собственную версию, взяв за основу Mercury Marquis.
«Эта машина навсегда застряла в моем мозгу», — написал Эммануэль в подписи к фотографиям. «Он определенно больше похож на танк, чем на трехосный пикап».
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