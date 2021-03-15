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Mercury Marquis «Big Foot» — шестиколесный грузовик-монстр

Mercury Marquis «Big Foot» — шестиколесный грузовик-монстр (5 фото)

Автор:
15 марта 2021 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: mercury   Монстр-трак   автмобили   авто   автодизайн   дизайнер   фантазия   
386
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В последнее время появилось огромное количество дизайнеров, которые создают самые невероятные 3D визуализации на автомобильную тематику. Одним из таких талантов является Тимоти Адри Эммануэлем, который опубликовал в своём Instagram старый американский автомобиль Mercury Marquis, превращенный в монстр-трак с колесной формулой 6х6.
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Метки: mercury   Монстр-трак   автмобили   авто   автодизайн   дизайнер   фантазия   
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7  комментариев
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2k
DyadyaSasha 2 часа назад
Не хватает цистерны-прицепа с топливом для того чтобы прокормить это.
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бедный студент из Африки Полчаса назад
забыли снег на колеса прифотошопить, а следы так вообще приведению принадлежат.
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SerGProS 2 часа назад
Так он ездит, или просто инсталляция?
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Roman SerGProS 12 минут назад
3D модель... развлекается модельер.
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