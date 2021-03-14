FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7580 постов • 709 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
"ЗиЛ" может возродиться и стать конкурентом "Кортежу"?

"ЗиЛ" может возродиться и стать конкурентом "Кортежу"? (9 фото)

Автор:
14 марта 2021 10:51
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   авто   дизайн   зил   лимузин   
762
9
В 1916 году в Москве заработал автозавод, который позднее стал известен, как "ЗиЛ". Он, с момента своего основания, разрабатывал и производил грузовики.
В 50-е "ЗиЛ" начал выпуск лимузинов для вождей КПСС. Однако архаичная конструкция и низкие темпы сборки стали причиной смерти этого производства. Президент и прочие чиновники пересели на иностранные автомобили.
Сейчас эту роль взял на себя "Аурус", но у "ЗиЛ" появился шанс!
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Aurus   авто   дизайн   зил   лимузин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
noName 3 часа назад
Красивые конечно арты, но:возродиться то что?Завода,с богатой и славной историей,уже нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Яков Час назад
Ну не умеют у нас рисовать машины, и никогда не умели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шлагбаумэн Час назад
Вот зил "President" я бы прикупил, если бы его выпустили. Вот только деньжат ещё на это чудо найти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Daniel Rumiantsev 3 часа назад
от зила осталась только торговая марка. посмотрим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Daniel Rumiantsev 20 минут назад
которая уже ни кого не интересует. зачем выкупать, не понятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
ауруса хватит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Toxictofa ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Вот-вот. Запарили уже своими членовозами.
Лучше бы для людей рестаил вогли запустили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 3 часа назад
Зил не возродится. Скорее ваз и газ пойдут следом за ним и москвичом. Во всяком случае вся политика нынешних "управленцев" именно к этому и ведёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
2k
Outcast V2.Smirnov 2 часа назад
Только ВАЗ теперь отошёл рено, газ плывёт под ВАГ, а мерседес тихо сплавляют даймлер бенц. Собственно после того как те окончательно уничтожат разработку и так уничтоженную в 80-е. Учитываю что денег на покупку у российских предприятий и людей их продукции просто нет. Рынок отойдёт фотонам и хойвелам с джели или БУ иномаркам. А на месте заводов будут очередные руины где в паре цехов собирают иномарки из привозных запчастей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov Outcast Час назад
Это общемировая капиталистическая фигня. 1% населения Земли владеет 50% мира. Не удивляет же вас, что турбины, которые Сименс запретил ставить в Крыму - сделаны на Ленинградской Электросиле? Ну так и здесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov alexis Час назад
Нет. Предприятия сдыхали долго и самостоятельно. Если бы дело было в земле - их бы рейдерски обанкротили в рассвете сил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast V2.Smirnov 53 минуты назад
И что в этом хорошего, это одна из причин нищеты? Вообще удивляет и сильно, как страна с населением равному населению Японии и превышающим в 1.7 раза население Германии не может разработать свои турбины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov Outcast 16 секунд назад
Россия - одна из немногих стран, что умеет и конструировать и создавать турбины. Таких стран всего штук 5 будет. А почему у этот завод не у российского капитала? Ну так у России капитала сильно меньше, чем у прочего мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео) Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео) Отреставрированный правительственный ЗИЛ из 80-х за 37 миллионов рублей Отреставрированный правительственный ЗИЛ из 80-х за 37 миллионов рублей Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года с комфортным салоном от современного Maybach Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года с комфортным салоном от современного Maybach Лимузин Dodge Challenger с дверьми типа «крыло чайки» выставлен на продажу Лимузин Dodge Challenger с дверьми типа «крыло чайки» выставлен на продажу Эвакуатор ЗИЛ-131 в Англии: такое увидишь нечасто Эвакуатор ЗИЛ-131 в Англии: такое увидишь нечасто Один из 31: Chrysler Imperial для королевы Один из 31: Chrysler Imperial для королевы
XXX

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

965



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»
6
53
Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»
20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями
11
83
20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Марк Цукерберг считает, что очки дополненной реальности помогут победить глобальное потепление
0
22
Марк Цукерберг считает, что очки дополненной реальности помогут победить глобальное...
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
0
34
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
Учительница показала, как детей кормят объедками в школе Красноярска (2 фото + 1 видео)
Учительница показала, как детей кормят объедками в школе Красноярска (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#интересно#Россия#подборка#настроение#прикольные#коты#сша#полиция
#фото#животные#позитив#картинки#интересное#факты#собака#новости#франция#актеры
#история#кино#прикол#СССР#знаменитости#шоу бизнес#космос#приколы#Украина#красота

На что жалуетесь?

Вернуться