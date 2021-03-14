"ЗиЛ" может возродиться и стать конкурентом "Кортежу"?

В 1916 году в Москве заработал автозавод, который позднее стал известен, как "ЗиЛ". Он, с момента своего основания, разрабатывал и производил грузовики.

В 50-е "ЗиЛ" начал выпуск лимузинов для вождей КПСС. Однако архаичная конструкция и низкие темпы сборки стали причиной смерти этого производства. Президент и прочие чиновники пересели на иностранные автомобили.

Сейчас эту роль взял на себя "Аурус", но у "ЗиЛ" появился шанс!

0 С 2000-х годов объёмы производства "Зил" постепенно падали. В итоге, предприятие сегодня оказалось невостребованным и его территорию активно застраивают.

В 2020 году стало известно, что американский предприниматель российского происхождения выкупил марку "ЗиЛ". Он заявил, что будет использовать бренд для производства новых кроссоверов.

Дизайнеры уже фантазируют на тему того, как они будут выглядеть...

Назвать такой дизайн привлекательным сложновато - вышла зубодробительная китайская смесь 0

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Здесь "Зил" выглядит куда брутальнее 0

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Делались и попытки скрестить "Роллс-Ройс" с брендом "Зил" 0