Один из 31: Chrysler Imperial для королевы

Дело в том, что кузова ручной выделки для этих «империалов» изготавливались не в США, а в Италии партнёрской фирмой Carrozzeria Ghia, поскольку американские ателье аналогичного профиля деятельности были просто неспособны обеспечить затребованный уровень работ. Шасси с мотором и прочими необходимыми узлами и деталями отправлялись морем в порт Генуи, а затем посуху в мастерскую в Турине. Там специалисты удлиняли раму, заново изготавливали крупные кузовные панели, включая крышу, традиционным методом с использованием деревянных матриц и пневматических молотков. Попутно требовалось устанавливать модифицированные выхлопную систему, топливную магистраль, тормозные шланги и карданный вал. Заводской 325-сильный двигатель объёмом 6.4 литра вкупе с автоматической коробкой Torque-Flite оставались как есть.