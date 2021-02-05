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Один из 31: Chrysler Imperial для королевы

Один из 31: Chrysler Imperial для королевы (21 фото)

Автор:
05 февраля 2021 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler Imperial   chrysler   imperial   авто   автомир   лимузин   олдтаймер   ретро авто   
184
21
Шикарный крайслеровский лимузин, временно удостоившийся чести именоваться официальным экипажем Елизаветы II, выставлен на продажу.
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Метки: Chrysler Imperial   chrysler   imperial   авто   автомир   лимузин   олдтаймер   ретро авто   
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mbr 6 минут назад
Чруслер Цровн прямо мечта цыган. Большой и черный.
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