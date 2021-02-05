Один из 31: Chrysler Imperial для королевы

Шикарный крайслеровский лимузин, временно удостоившийся чести именоваться официальным экипажем Елизаветы II, выставлен на продажу.
Даже без примечательного с исторической точки зрения эпизода своей карьеры чёрный лимузин Chrysler Crown Imperial сам по себе является редкостью. Хотя бы потому что тираж этих удлинённых представительских автомобилей в 1958 году составил всего 31 экземпляр. Столь мизерное количество объяснялось узким кругом клиентуры, готовой приобрести самый престижный автомобиль флагманской марки концерна Chrysler стоимостью 15 тысяч долларов (вдвое дороже фабричного лимузина Cadillac Fleetwood 75 или же более позднего стретча Lincoln Continental от Lehmann-Peterson), а также весьма затратным способом его производства.
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Дело в том, что кузова ручной выделки для этих «империалов» изготавливались не в США, а в Италии партнёрской фирмой Carrozzeria Ghia, поскольку американские ателье аналогичного профиля деятельности были просто неспособны обеспечить затребованный уровень работ. Шасси с мотором и прочими необходимыми узлами и деталями отправлялись морем в порт Генуи, а затем посуху в мастерскую в Турине. Там специалисты удлиняли раму, заново изготавливали крупные кузовные панели, включая крышу, традиционным методом с использованием деревянных матриц и пневматических молотков. Попутно требовалось устанавливать модифицированные выхлопную систему, топливную магистраль, тормозные шланги и карданный вал. Заводской 325-сильный двигатель объёмом 6.4 литра вкупе с автоматической коробкой Torque-Flite оставались как есть.
С учётом кропотливой доводки салона — с обивкой из шёлка или сукна серого или бежевого цвета, с толстым ковром из овечьей шерсти поверх базового нейлонового напольного покрытия и отделкой ценными породами дерева, кожей и полированным металлом, не говоря уже о нанесении снаружи многослойной краски с полировкой пастой сепия из внутренностей каракатиц — процесс постройки одного лимузина занимал как минимум месяц. А ведь ещё требовалось доставить машину назад, за океан, в фирменный салон Chrysler на Манхэттене, где только шли продажи эксклюзивной версии Crown Imperial.
Неудивительно, что за девять лет (с 1957-го по 1965-й) и несколько поколений модели подобным трансатлантическим способом было произведено всего 132 «имперских» лимузина (сравнения ради — за тот же период кадиллаковских Fleetwood 75 наштамповали 7370 штук). Кстати, спустя несколько десятилетий схожий рецепт будет применён для выпуска другого «итало-американца», двухдверного купе/кабриолета Cadillac Allante, но там все перевозки осуществлялись по воздуху, что обходилось ещё дороже.
Елизавета II пользовалась двумя Crown Imperial во время её визита в Канаду в 1959 году (стоит напомнить, что Её Величество до сих пор формально является главой этого государства), и оба они дожили доныне. Наиболее примечательный из них, с прозрачным верхом сзади и приподнятым диваном, хранится в музее Гильдии автомобильных реставраторов в провинции Онтарио, тогда как другой, со стандартной крышей, был выставлен на днях на продажу на площадке Worldwide Auctioneers, причём финальная цена машины, равно как имя покупателя, остались неизвестны.
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