Эвакуатор ЗИЛ-131 в Англии: такое увидишь нечасто

В каком именно виде старина ЗИЛ 1971 года выпуска попал в Англию остается лишь догадываться, но на протяжении последних лет он служит эвакуационной машиной в одной мастерской неподалёку от Манчестера. Ну как служит, по большей части в качестве шоу-стоппера, привлекая внимание своим необычным (для англичан) видом, но технически машина полностью функциональна, так что при необходимости может и вытянуть кого из трудной ситуации. Ведь чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. В данном случае – за полноприводным Зилом.