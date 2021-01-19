Эвакуатор ЗИЛ-131 в Англии: такое увидишь нечасто

ЗИЛ-131 машина известная каждому из нас с самого детства. Все мы видели её на улицах городов. Кто-то колесил на ней во время армейской службы, кто-то – просто работая водителем в строительных компаниях, где Зилы до недавнего времени активно работали, да и сейчас нет-нет, да и встретишь эту машину в глубинке. Но где её точно не ожидаешь увидеть – так это в Англии.
Тем не менее, как минимум один сто тридцать первый на просторах Туманного Альбиона есть. Я долго пытался узнать, как этот грузовик там оказался, но никакой информации найти не удалось. Есть лишь одна догадка, о которой скажу чуть позже.
В каком именно виде старина ЗИЛ 1971 года выпуска попал в Англию остается лишь догадываться, но на протяжении последних лет он служит эвакуационной машиной в одной мастерской неподалёку от Манчестера. Ну как служит, по большей части в качестве шоу-стоппера, привлекая внимание своим необычным (для англичан) видом, но технически машина полностью функциональна, так что при необходимости может и вытянуть кого из трудной ситуации. Ведь чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. В данном случае – за полноприводным Зилом.
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Штатно такой именно установки на ЗИЛ-131 никогда не было, это британцы уже сами смастерили. Там еще мощная лебедка есть с приводом от коробки отбора мощности.
Мосты на машине родные, могу предположить что мотор там тоже штатный, бензиновая V-образная восьмерка мощностью 150 л.с., в трансмиссию тоже вряд ли какие-то изменения вносились.
Мосты на машине родные, могу предположить что мотор там тоже штатный, бензиновая V-образная восьмерка мощностью 150 л.с., в трансмиссию тоже вряд ли какие-то изменения вносились.
В завершении, как и обещал, моё предположение о том, как машина попала в Англию. В 2009 году один британский энтузиаст привез с Ближнего Востока старый топливозаправщик на базе ЗИЛ 131. Возможно, из Афганистана, где таких машин в своё время хватало. Машина была официально зарегистрирована и даже засветилась в тусовке тамошних любителей офф-роуда.
Примерно в 2010 году следы топливозаправщика теряются, но в 2011 году на ежегодном слёте олдтаймеров The Cumbria Steam Gathering появляется этот эвакуатор. Машины на разных номерах, но с тех пор заправщик нигде не фигурировал. Одна и та же это машина, или в Англии есть два ЗИЛ-131 я не знаю, ну а если вам что известно – делитесь в комментариях.
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Метки: авто автомир автомобили зил зил 131
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