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Эвакуатор ЗИЛ-131 в Англии: такое увидишь нечасто

Эвакуатор ЗИЛ-131 в Англии: такое увидишь нечасто (5 фото)

Автор:
19 января 2021 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   зил   зил 131   
397
5
ЗИЛ-131 машина известная каждому из нас с самого детства. Все мы видели её на улицах городов. Кто-то колесил на ней во время армейской службы, кто-то – просто работая водителем в строительных компаниях, где Зилы до недавнего времени активно работали, да и сейчас нет-нет, да и встретишь эту машину в глубинке. Но где её точно не ожидаешь увидеть – так это в Англии.
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Метки: авто   автомир   автомобили   зил   зил 131   
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5  комментариев
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3k
ZmeyUA 3 часа назад
Это не топливозаправщик, а машина химобработки АРС
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6k
Артём Полчаса назад
ЗИЛ-131 можно спокойно купить в самой Британии. И уж точно, это не единственная такая машина на Альбионе.
http://www.russianmilitary.co.uk/list.php?sub_headers=Truckshttp://www.russianmilitary.co.uk/list.php?sub_headers=Trucks
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
А как насчёт запчастей?
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
а что же его на праворукий не переделали?
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494
Артем BillyBonzz 3 часа назад
зачем?
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