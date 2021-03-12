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10 марта, на улице Республики в Тюмени 39-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer врезался в автобус. Водитель легкового авто скончался на месте аварии.
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Пассажир такси — 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с переломами позвонков и лучевой кости.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi занимался перевозкой пассажиров, хотя его машина не имеет соответствующей цветографической оклейки. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
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Основная причина это ремни и несоблюдение ПДД.
А теперь рассказывайте, что в городе пристёгиватся не надо!