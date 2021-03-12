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Авария дня. Смертельное столкновение легковушки с автобусом в Тюмени

Авария дня. Смертельное столкновение легковушки с автобусом в Тюмени (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 марта 2021 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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10 марта, на улице Республики в Тюмени 39-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer врезался в автобус. Водитель легкового авто скончался на месте аварии.
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Метки: mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
Наклейки конечно помогли бы в аварии, ХЗ к чему об этом писать.
Основная причина это ремни и несоблюдение ПДД.
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2k
Руслан Полчаса назад
Как можно было не заметить целый автобус перед собой??? Хорошо что пассажир жив остался.
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−36
С миру по нитке 51 минуту назад
глупая смерть
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1k
Pavel 54 минуты назад
"Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности."
А теперь рассказывайте, что в городе пристёгиватся не надо!
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59k
Viktor Pavel 13 минут назад
Четыре раза его предупреждали (именно о ремнях), пятый раз сработал!
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