Исправили дефект

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на цистерне была небольшая вмятина,местные кулибины решили ее выравнять чтобы подороже продать авто.но что то пошло не так.
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Значит или цистерна топливная или налили в неё горючки. И подожгли