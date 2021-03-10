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Исправили дефект

Исправили дефект (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 21:28
Метки: взрыв   видео   камаз   
923
3
1
на цистерне была небольшая вмятина,местные кулибины решили ее выравнять чтобы подороже продать авто.но что то пошло не так.

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Метки: взрыв   видео   камаз   
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11  комментариев
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38k
Прораб 2 часа назад
А нэ эбанёт? Нэ должно. Вах шайтан!
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Taximaxi 41 минуту назад
Теперь как произведение искусства можно продавать. КАМАЗ-Арт.
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7k
diman02 53 минуты назад
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1k
ALEX Час назад
Ссылка youtu.be
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13k
Patmaz 2 часа назад
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9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ну вмятины ж не стало - соответственно, цель достигнута
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ну, вы поняли.
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Михалыч 2 часа назад
Дай дураку хрустальный уй в руки, он и уй разобьет, и руки порежет.
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27k
Франц Лефорт 2 часа назад
Знатно бомбануло! Поржал. Только не понял чем они выправляли? Походу воздух закачивали?
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1k
AРТУР ITA Франц Лефорт 2 часа назад
За кадром слышно сейчас опять потухнет.
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4k
Vasiliy Франц Лефорт 2 часа назад
Там же сказано "Щас дойдет и опять потухнет..."
Значит или цистерна топливная или налили в неё горючки. И подожгли
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Алексей

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