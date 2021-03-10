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Око за око, борт за борт: ДТП в Тверской области

Око за око, борт за борт: ДТП в Тверской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 марта 2021 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   круговое движение   не уступил   
891
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8 марта, в Торжке водитель Renault, проезжая перекрёсток с круговым движением, не уступил дорогу кроссоверу Kia и столкнулся с ним. Похоже, что после ДТП водитель кроссовера был в шоке и въехал в отместку в бок легковушке.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   круговое движение   не уступил   
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2k
Том Сойер 2 часа назад
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Аня Полчаса назад
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ProstoBoBka Полчаса назад
Что тут странного? Водитель скорее всего в шоковом состоянии, думал давил на тормоз, а получилось на газ...
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4k
fin4all 59 минут назад
Интересно, как они теперь ущерб делить будут?
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Василич Час назад
На автомате машина поехала, водитель в шоке не тормозил, что не понятно?
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Frank Borman Час назад
Настоящие мужики всегда дают сдачи. Так что справедливость восторжествовала.
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35k
dima423 2 часа назад
в первой аварии виноват рено, а во второй уже киа)))
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5k
кот базилий dima423 Час назад
Водитель Кия теперь будет сосать.
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Нанук Паналык 2 часа назад
Бьют - давай сдачу!Все правильно сделал!
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