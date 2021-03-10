Око за око, борт за борт: ДТП в Тверской области

8 марта, в Торжке водитель Renault, проезжая перекрёсток с круговым движением, не уступил дорогу кроссоверу Kia и столкнулся с ним. Похоже, что после ДТП водитель кроссовера был в шоке и въехал в отместку в бок легковушке.

0 Странное поведение водителя кроссовера удивило пользователей сети.