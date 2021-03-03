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Aussie Invader 5R, мощностью 200.000 лошадиных сил, попытается установить рекорд наземной скорости в 2022 году

Aussie Invader 5R, мощностью 200.000 лошадиных сил, попытается установить рекорд наземной скорости в 2022 году (20 фото)

Автор:
03 марта 2021 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   рекорд   рекорд скорости   рекорд скорости на суше   
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После того, как проект Bloodhound SSC свернулся, австралийский Aussie Invader 5R планирует разогнаться до неуловимой отметки в 1000 миль в час (1609,3 км / ч). При этом команде необходимо будет побить абсолютный рекорд скорости на суше, который держится с октября 1997 года, когда Thrust SSC впервые преодолел звуковой барьер и зафиксировал официальную скорость 763,035 миль в час.
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Метки: авто   автомир   автомобили   рекорд   рекорд скорости   рекорд скорости на суше   
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Ильдар Суюндиков 57 минут назад
Когда персидского шаха, гостившего в Англии, пригласили посмотреть на скачки, он отказался: "Я и так знаю, что одна лошадь бегает быстрее другой".
В связи с этим вопрос - они куда-то опаздывают, зачем такая скорость?
Ну ладно, допустим, прокатились со скоростью 900 км/ч, или 1000 км/ч. А дальше? Это ведь тоже число, которое значит не более, чем просто число! Не важнее 800 км/ч.
И его тоже кто-то захочет преодолеть и так до бесконечности.
Или я что-то не понимаю?
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satra Ильдар Суюндиков 44 минуты назад
Смотрел передачу как-то, где показывались технологии, впервые использованные и обкатанные в Ф1. Затем уже внедренные в серийные автомобили.
Возможно тут тоже обкатываются какие-нибудь дипломы по условному сопромату, физике обтекания бесстолкновительной плазмы и подобные эксперименты.
Просто если придать этому форму "самый быстрый наземный аппарат" или "1.000 миль в час!" - денег на эксперимент получить проще.
Как у Феликса Баумгарнтера.
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