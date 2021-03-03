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После того, как проект Bloodhound SSC свернулся, австралийский Aussie Invader 5R планирует разогнаться до неуловимой отметки в 1000 миль в час (1609,3 км / ч). При этом команде необходимо будет побить абсолютный рекорд скорости на суше, который держится с октября 1997 года, когда Thrust SSC впервые преодолел звуковой барьер и зафиксировал официальную скорость 763,035 миль в час.
Впервые опубликованы изображения ракетомобиля под названием Aussie Invader 5R: его строят в Австралии для попытки побить рекорд максимальной скорости при передвижении по земле. Создатели ракетомобиля попытаются разогнать его до 1000 миль в час (1609 км/ч) уже в 2022 году.
Машина весом порядка 9 тонн и длиной 16 метров базируется на стальном каркасе и снабжена ракетной установкой. По данным издания, двигатель способен развивать мощность, эквивалентную 202 500 л.с. На дорогу ракетомобиль опирается тремя 35-дюймовыми колёсами, лишёнными покрышек, при этом сами диски изготовлены из алюминия.
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По расчётам разработчиков, до 100 км/ч Aussie Invader 5R способен ускориться всего за 1,1 секунды, а для достижения запланированной отметки в 1000 миль в час ему потребуется менее полуминуты. Для разгона понадобится пятикилометровая прямая, а вот останавливаться ракетомобиль будет на протяжении 13 километров. За остановку отвечает сразу несколько тормозных систем, включая традиционные дисковые тормоза, парашюты и активные аэродинамические элементы.
Пилотировать ракетомобиль будет глава проекта Роско МакГлашан, который уже является обладателем одного из рекордов скорости. Ещё в 1994 году на одном из высохших соляных озёр Австралии он смог разогнать ракетомобиль (предшественник нынешнего Aussie Invader) до 802,6 км/ч. Предполагается, что к полевым испытаниям новой разработки создатели машины приступят в начале следующего года, и в 2022-м же предпримут попытку установления рекорда.
Ныне действующий рекорд максимальной скорости для наземных колёсных транспортных средств составляет 1223,7 км/ч. Он был поставлен гонщиком Энди Грином в 1997 году: спортсмен и бывший лётчик управлял ракетомобилем Thrust SSC. В течение нескольких последних лет в Великобритании строили новую версию машины — с названием Bloodhound LSR, однако сейчас европейский проект свёрнут по финансовым соображениям.
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В связи с этим вопрос - они куда-то опаздывают, зачем такая скорость?
Ну ладно, допустим, прокатились со скоростью 900 км/ч, или 1000 км/ч. А дальше? Это ведь тоже число, которое значит не более, чем просто число! Не важнее 800 км/ч.
И его тоже кто-то захочет преодолеть и так до бесконечности.
Или я что-то не понимаю?
Возможно тут тоже обкатываются какие-нибудь дипломы по условному сопромату, физике обтекания бесстолкновительной плазмы и подобные эксперименты.
Просто если придать этому форму "самый быстрый наземный аппарат" или "1.000 миль в час!" - денег на эксперимент получить проще.
Как у Феликса Баумгарнтера.