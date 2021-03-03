Пилотировать ракетомобиль будет глава проекта Роско МакГлашан, который уже является обладателем одного из рекордов скорости. Ещё в 1994 году на одном из высохших соляных озёр Австралии он смог разогнать ракетомобиль (предшественник нынешнего Aussie Invader) до 802,6 км/ч. Предполагается, что к полевым испытаниям новой разработки создатели машины приступят в начале следующего года, и в 2022-м же предпримут попытку установления рекорда.