В Китае вышел недорогой аналог УАЗ «Пикап» от General Motors, который собрал уже кучу предзаказов

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В февраля китайская компания Wuling объявила о начале приема предзаказов на свой новый автомобиль — пикап Journey, который является совместным продуктом концернов GM и SAIC. Обойдется такая новинка даже дешевле уазовского «Пикапа».
На авторынке Китая появился новый пикап Wuling Journey. По информации издания «Новые автомобили», купить машину можно начиная с четверга, 25 февраля. Отметим, что дизайн новинки во многом напоминает отечественный УАЗ «Пикап». Главные сходства заключаются в элементах передней части – радиаторной решетке и головной оптике.
Габариты автомобиля составляют 5105х1640х1810 мм, а расстояние между осями достигает 3 160 мм. Грузовая платформа получилась очень вместительной и оборудована откидным верхом. В качестве силовой установки на безальтернативной основе используется 1,5-литровый мотор, обладающий отдачей в 99 л.с. Работает он в тандеме с 5МКПП и системой заднего привода. За счет небольшой мощности Wuling Journey получился очень экономичным – на 100 километров пути пикап расходует всего 7 литров бензина. Салон автомобиля получился довольно неплохим для бюджетного автомобиля.
Блок управления климатом выполнен в виде трех поворотных шайб. Из технического оснащения отметит ABS, усилитель экстренного торможения и электрический усилитель руля. За стартовую комплектацию дилеры в Китае просят 59 800 юаней (685 тыс. рублей), а максимальная комплектация обойдется уже в 63 800 юаней (730 тыс. рублей).
Выделим стильный руль, современную мультимедийную систему с тачскрином, а также малое количество физических кнопок.
Блок управления климатом выполнен в виде трех поворотных шайб. Из технического оснащения отметит ABS, усилитель экстренного торможения и электрический усилитель руля. За стартовую комплектацию дилеры в Китае просят 59 800 юаней (685 тыс. рублей), а максимальная комплектация обойдется уже в 63 800 юаней (730 тыс. рублей).
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