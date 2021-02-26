В Китае вышел недорогой аналог УАЗ «Пикап» от General Motors, который собрал уже кучу предзаказов

Габариты автомобиля составляют 5105х1640х1810 мм, а расстояние между осями достигает 3 160 мм. Грузовая платформа получилась очень вместительной и оборудована откидным верхом. В качестве силовой установки на безальтернативной основе используется 1,5-литровый мотор, обладающий отдачей в 99 л.с. Работает он в тандеме с 5МКПП и системой заднего привода. За счет небольшой мощности Wuling Journey получился очень экономичным – на 100 километров пути пикап расходует всего 7 литров бензина. Салон автомобиля получился довольно неплохим для бюджетного автомобиля.