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В Китае вышел недорогой аналог УАЗ «Пикап» от General Motors, который собрал уже кучу предзаказов

В Китае вышел недорогой аналог УАЗ «Пикап» от General Motors, который собрал уже кучу предзаказов (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Wuling Journey   авто   китайский автомобиль   китайский автопром   пикап   уаз   
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В февраля китайская компания Wuling объявила о начале приема предзаказов на свой новый автомобиль — пикап Journey, который является совместным продуктом концернов GM и SAIC. Обойдется такая новинка даже дешевле уазовского «Пикапа».

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Метки: Wuling Journey   авто   китайский автомобиль   китайский автопром   пикап   уаз   
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13  комментариев
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36k
Вепс 2 часа назад
Колесики что-то мелковаты для такого кузова.
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Злобный Члегр 10 минут назад
Грузоподъемность - 3 человека, бутылка водки и мешок картошки?
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kaboza Полчаса назад
ну про колесья походу все поржали...у меня на велике 29))))
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955
Лучший Друг kaboza 9 минут назад
Ну так на велике и катайся
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noName 40 минут назад
Кабина "газель некст",морда "патриот",под капотом "9-ка инжекторная"
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Свирепый Бамбр Час назад
Заибись!
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29k
семён Свирепый Бамбр 24 минуты назад
Чуваки на Приорах заниженных оргазмируют
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art353 Час назад
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Сергей Шишкин 2 часа назад
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Александр 2 часа назад
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