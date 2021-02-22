Попалось интересное видео. На Ютюбе разгорелся нешуточный спор,но к единому мнению не пришли. Можно сказать,все остались при своём мнении. Трактовка в пдд очень не одназначна. Лично я,будь я на месте рега, притормозил и уступил бы. Уступил бы руководствуясь, исключительно, личным опытом. Интересно ваше мнение.