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Попалось интересное видео. На Ютюбе разгорелся нешуточный спор,но к единому мнению не пришли. Можно сказать,все остались при своём мнении. Трактовка в пдд очень не одназначна. Лично я,будь я на месте рега, притормозил и уступил бы. Уступил бы руководствуясь, исключительно, личным опытом. Интересно ваше мнение.
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