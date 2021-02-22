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Кто прав?

Кто прав? (1 видео)

Автор:
22 февраля 2021 09:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   пдд   
382
1
Попалось интересное видео. На Ютюбе разгорелся нешуточный спор,но к единому мнению не пришли. Можно сказать,все остались при своём мнении. Трактовка в пдд очень не одназначна. Лично я,будь я на месте рега, притормозил и уступил бы. Уступил бы руководствуясь, исключительно, личным опытом. Интересно ваше мнение.

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Метки: аварии   авто   пдд   
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17k
SolomonA 2 часа назад
И один и второй двигался по дворовой территории. Следовательно дороги равнозначные. Действует правило "помехи справа".
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3k
cfhfwby 37 минут назад
И там, и там -чурки, правда, с древними корнями.
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70k
Чёрный человек. 38 минут назад
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17k
иванов дмитрий Час назад
Как много у людей лишнего свободного времени !!!!
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10k
Антон Семёныч иванов дмитрий 51 минуту назад
Это да. Ничего не случилось, но в гудок надавить надо обязательно. А второму обязательно надо на это отреагировать.
Нервные все какие...
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Помеха справа.
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270
andrey 2 часа назад
Про помеху справа понятно . Но на кой сигналить уже после того как автомобили разъехались ? И совсем не понятно ,зачем выходить из авто и что то выяснять ? Одни плять обиженки !
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1k
Роман 2 часа назад
Трактовка в ПДД абсолютно однозначная: Если нет знаков приоритета - преимущество у того, у кого нет помехи справа.
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1k
khvatich 2 часа назад
Номера не русские, откуда нам знать, почему там пересечение равнозначного перекрёстка неоднозначно трактуется в ПДД?
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39k
Александр 2 часа назад
Обоюдка
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14k
Alexres 3 часа назад
Рег прав, помеха справа.
У меня каждую неделю так бьются во дворе. Все кто едет прямо думают что они на главной дороге.
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913
Шурман Alexres 2 часа назад
Выезд с двора не дает приоритета . Это в любых правилах написано .
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16k
Anna Шурман 48 минут назад
там везде выезд со двора
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913
Шурман Anna Полчаса назад
А почему регу должны уступать ? . Просто ради прикола расскажите .
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16k
Anna Шурман 10 минут назад
не знаю, как у вас в Германии или Канаде (прост не помню), в России на перекрестке равнозначных дорог помехе справа уступают. там хоть и дворовая территория (везде), но какой никакой перекресток.
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